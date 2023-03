Rosa Icela Rodríguez anuncia el avance en las proliferaciones en México y convoca al Servicio de Protección Federal

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que en las últimas tres semanas han sido liberadas 288 personas como parte del programa de preliberaciones y amnistías.

“Hasta el día de antier, del 17 de febrero al 6 de marzo, fuero liberadlas 288 personas de las cuales 278 fueron libertades anticipadas y el resto fue por amnistía, de las cuales recibieron amnistía 4 mujeres y 6 hombres”, dijo.

En la presentación del informe quincenal de seguridad, indicó que este programa es para beneficiar “a personas que no han cometido delitos graves y que no pudieron pagar un abogado en ocasiones, que no tiene traductor o que han enfrentado otro tipo de dificultades jurídicas. Se trata, de acuerdo a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer justicia”

Dijo que desde que inició el programa ya suman 5 mil 66, y 243 amnistías a mujeres, a personas con discapacidad permanente. en pobreza, indígenas, otras que son víctimas de intimidación o de discriminación.

“Han quedado en libertad 5 mil 309 que permanecían en centros penitenciarios y que también contemplan adultos mayores, personas con enfermedades crónico degenerativas o que cumplieron con los requisitos que dice la ley para cumplir estos, en total son 5 mil 309 personas”, resaltó.

La secretaria detalló que del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera que inició el 19 de marzo de 2022 a la fecha se lleva un millón 264 mil 246 vehículo regularizados.

“Recordar que este programa acaba el 31 de marzo próximo, así que los que tienen que acercarse hacer su trámite que lo vayan haciendo porque ya quedan unas cuantas semanas”, anunció.

Recordó que este programa es para pavimentar las calles en municipios, en donde se ha invertido 3 mil 160 millones de pesos obtenidos.

Rodríguez Velázquez indicó que del programa del Tianguis de Bienestar se está trabajando en Oaxaca en la segunda etapa.

“Vamos a cubrir 71 municipios actualmente se llevan 17 en esta segunda etapa 238 comunidades, familias 21 mil 260 bienes se han entregado, se han atendido 17 municipios”, apuntó.

Lanzan convocatoria

Con información de Paris Alejandro Salazar

