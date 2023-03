Las feministas de Puebla alistan manifestaciones este 8 de marzo

Por lo menos seis contingentes de mujeres, organizaciones feministas, activistas, líderes sociales, además de madres de desaparecidos estarán participando mañana en las diversas marchas y manifestaciones con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Exigirán a las autoridades que tomen acciones reales para prevenir, evitar y erradicar la violencia contra ellas.

Otro de los puntos que se abordarán en estos recorridos es la necesidad de que los diputados locales avancen en el análisis y dictaminación de leyes y reformas que permitan la salud, protección de derechos humanos, además de la seguridad para las poblanas.

Las integrantes de los colectivos son de diversas agrupaciones como la marcha incluyente "Hasta que la dignidad se haga costumbre", convocada por colectivas y organizaciones de la sociedad civil como Yes She Can, 33Mujeres y Bisexuales Puebla.

Ésta iniciará a las 15:30 horas en la Fiscalía General del Estado (FGE) y terminará en el Zócalo de Puebla. Las y los asistentes pueden llevar pañuelos y carteles con consignas que visibilicen “el entorno de desigualdad y las diferentes violencias” que sufren muchas mujeres en Puebla.

Además, hay un contingente convocado por la campaña Aborto Legal Puebla, que partirá desde el Paseo Bravo a las 17:00 horas y llegará hasta la Fiscalía General del Estado. Las asistentes se pronunciarán por la falta de acción de las autoridades en temas de salud, seguridad e impartición de justicia.

El Frente Feminista Radical Puebla presionará a las autoridades estatales y locales respecto a la agenda de género. Para ello convocaron a la marcha separatista que iniciará a las 14:30 horas en la FGE y culminará en las inmediaciones del Congreso del Estado.

Entre sus actividades se encuentran la colocación de “una mercadita feminista”, que servirá para promocionar el comercio local. Habrá desde antojitos hasta artículos de higiene, ropa y piezas de cerámica. Los puestos se colocarán a las afueras de la Fiscalía a las 12:00 horas.

Por su parte, el Grupo Transgénero Puebla convocó a la comunidad trans a “alzar la voz por nuestras hermanas asesinadas", tanto en la entidad como en el país. La concentración para exigir un freno a los transfeminicidios y se realizará en el zócalo de la ciudad.

Las madres de los desaparecidos acudirán a las 10:30 horas se reunirán en la 29 oriente 620 en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

