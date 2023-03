Francisco Casanueva es nombrado presidente del Consejo de la Comunicación

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo, se realizó el cambio de la presidencia del Consejo de la Comunicación, que encabeza desde este jueves Francisco Casanueva Pérez. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente agradeció la labor del Consejo de la Comunicación por sus campañas de información, orientación y concientización, en especial por las acciones realizadas durante la pandemia del Covid-19.

Francisco Casanueva Pérez, presidente entrante del Consejo de la Comunicación, destacó que el relevo se realice en Palacio Nacional,ya que “muestra con ello la gran apertura por atender y construir acuerdos con el sector empresarial y con la industria de la comunicación”.

Manifestó que se impulsarán campañas para evitar que menores consuman alcohol y tabaco, para la activación física de la población y el cuidado del agua, vital para el desarrollo de país. Ante empresarios, dijo que el consejo tiene más 60 años trabaja a favor de las grandes causas nacionales, buscando contribuir para un país más próspero, democrático y de mejores oportunidades.

El nuevo presidente fue anunciado en la Conferencia Mañanera

FOTO: Presidencia

Sumar esfuerzos con el gobierno

“Señor presidente, queremos pedirle que nos permita continuar sumando esfuerzos con el gobierno federal, para impulsar el crecimiento económico y social de México. Tenemos la visión compartida de lograr el bienestar de la sociedad y el progreso de nuestro país, trabajando unidos sector público iniciativa privada podemos alcanzar nuestros objetivos”, afirmó el nuevo presidente del Consejo de la Comunicación.

“Me siento muy honrado por la confianza en mí depositada por los patronos, expresidentes y asociados para ocupar la presidencia de Consejo de la Comunicación. Agradezco y asumo esta gran responsabilidad con mucho orgullo y entusiasmo por trabajar de la mano con destacados líderes que todos los días hacen patente su amor por México”, abundó.

Casanueva Pérez enfatizó que durante su periodo se tendrá una campaña para el cuidado del agua porque es un recurso indispensable para la vida y tiene un efecto directo en el desarrollo económico y social de los países.

“En el Consejo, no somos ajenos de esta situación y desde hace décadas hemos creado importantes campañas enfocadas en su cuidado. Aspectos como sequías, el uso irracional del agua, así como el desconocimiento de los procesos que se requieren para llevarla nos ha inspirado a desarrollar un gran movimiento social para aumentar la percepción de riesgo sobre su escasez, para mejorar la cultura y ahorro, la importancia de pagar por el servicio, además de impulsar hábitos para el control y la prevención de la contaminación”, enfatizó.

Juan Carlos Azcárraga agradeció la oportunidad para ocupar el puesto de presidente

FOTO: Presidencia

Comentó que en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y Cámara Nacional de Radio y Televisión se lanza la campaña “Hoy sí’” para generar empatía y una gran motivación personal en la población de la capital del país para contribuir al cuidado del vital líquido.

Aseveró que se seguirá trabajando con la campaña “No está chido”, para evitar el consumo de alcohol y tabaco en menores de edad, además de la estrategia nacional para la prevención de adicciones, a través del programa “Juntos por La Paz”.

José Carlos Azcárraga Andrade, presidente saliente del Consejo de la Comunicación, refirió que durante la crisis sanitaria se trabajó con 25 campañas de comunicación y otras actividades para lograr permear con los mensajes.

“Ha sido un orgullo”, dijo el presidente saliente.

AMLO Encarga A empresarios campaña antidrogas

Durante la ceremonia del cambio de presidencia en el Consejo del Comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la presencia de grandes empresarios del país para pedirles que sumen, firmando un acuerdo, a la campaña que impulsa el gobierno federal en contra del consumo de las drogas, sobre todo cristal y fentanilo, para que a la par se pacifique el país.

El mandatario mexicano reconoció que el consumo de drogas es una de sus principales preocupaciones, porque además de ser un problema de la salud pública, está ligado a los homicidios en México. "Les voy a hacer una propuesta porque es algo extraordinario lo que ustedes han aportado y pueden seguir aportando. Si me preguntan como presidente, cuál su preocupación, entre ellas estaría el que podamos reducir el consumo de drogas, esa es una de mis preocupaciones”, dijo en el Salón Tesorería.

López Obrador propuso a los empresarios firmar un acuerdo para que en medios de comunicación se lance una campaña antidrogas, financiada una parte por el gobierno federal y la otra por el Consejo de la Comunicación.

“Cuente con ello”, se escuchó contestar a los empresarios como Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a José Carlos Azcárraga Andrade, presidente saliente del Consejo de la Comunicación; y a Francisco Casanueva Pérez, presidente entrante del Consejo de la Comunicación. También José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, entre otros.

“Sin con la creativas del Consejo de la Comunicación, con los medios, que nos podemos poner de acuerdo, firmar un convenio donde una parte de tiempo sea aportación de la cámara y otra parte que nosotros podamos comprar tiempo, firmamos un acuerdo con ese propósito, no al consumo de las drogas, informar del daño que causa y esta es información para los jóvenes, para la familia. Si tenemos esto como una cuestión prioritaria va a tener un efecto muy positivo”, dijo el mandatario.

López Obrador justificó que si se logra evitar el consumo de drogas como el fentanilo, “que son destructivas porque llevan casi de manera inmediata a la muerte”, se salvarán muchas vidas también que arrebata la violencia.

“Si nosotros logramos que no se incremente el consumo de estas drogas vamos a salvar muchas vidas, pero también vamos a poder reducir los homicidios en el país porque la mayor parte de los homicidios, de los asesinatos en México tienen que ver con el enfrentamiento de los grupos de la delincuencia organizada y de manera especial por el enfrentamiento que se produce entre estos grupos por la venta, por el narcomenudeo”

Señaló que su gobierno tiene pruebas de que donde hay más narcomenudeo hay más homicidios, como en la zona industria de Guanajuato, sobre todo de trabajadores de maquilas que, dijo, de acuerdo a estudios, prueban que 7 de cada 10 consumen drogas. “Esto no sucede ni en Querétaro, no sucede ni en Jalisco ni en Michoacán ni en Sinaloa y ahí hay bandas, ya sabemos que actúa el narcotráfico, pero no hay consumo, no hay narcomenudeo. Por eso no tienen el mismo número de homicidios que se tiene en Guanajuato”, dijo.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña

SEGUIR LEYENDO:

EN VIVO: Conferencia mañanera 30 de marzo de 2023

AMLO propone tómbola para elegir a los cuatro consejeros del INE

Anuncia Claudia Sheinbaum campaña para el ahorro de agua: "Hoy sí"