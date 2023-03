AMLO propone tómbola para elegir a los cuatro consejeros del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados que no designen por acuerdo —que calificó de “enjuagues”— a los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, sino por tómbola.

“Mi opinión es que no negocien como era antes, uno para mí, otro para ti, dos para mí. No, que se vayan a la insaculación, es una propuesta muy respetuosa, que no negocien”, dijo en Palacio Nacional.

El artículo 41 de la Constitución establece que en caso de que los grupos parlamentarios no alcancen acuerdo en la designación de los consejeros, o en el Pleno no se logre la votación necesaria, se deberá convocar a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación.

—¿Es para acabar con las épocas de cuotas políticas? —se cuestionó al presidente López Obrador. “Sí, que no haya cuota y que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte. Maquiavelo decía que en la política se necesitaba virtud y fortuna, virtud y suerte. Pues, así. Desde luego, yo no soy legislador, yo soy el titular del Ejecutivo, pero sería bueno que no se llevara a cabo un enjuague”.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo afirmó que los cuatro consejeros del INE salientes y el secretario Ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo se llevará cada uno como liquidación 10 millones de pesos.

La afirmación del mandatario federal choca con la que el INE dio el 16 de marzo, en la que afirmó que cada uno de los consejeros recibirá un millón 663 mil 388 pesos por Compensación por Terminación de la Relación Laboral; y el presidente del INE tendrá una compensación de un millón 934 mil 380 pesos.

