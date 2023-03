PRD descarta traición del PRI en elección de consejeros del INE: “Vamos a votar en bloque”

En medio de reuniones y negociaciones previo a la sesión de la Junta de Coordinación Política, para intentar llegar a acuerdos para elegir a los cuatro consejeros electorales, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática, Luis Espinoza Cházaro, afirmó que está firme el bloque opositor, y descartó una traición del Partido Revolucionario Institucional.

Luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno y el coordinador tricolor Rubén Moreira se reunieron con el coordinador de Morena, Ignacio Mier, Cházaro Espinosa descartó una división y dijo que votarán unidos PRI, PAN y PRD.

“Yo me quedo con lo que dijo ayer Alito Moreno en su tweet: Vamos a votar en bloque. Claro que pretenderán dividirnos de aquí a mañana pero no hay más clara muestra de unidad que, estamos construyendo una sola propuesta PAN; PRI; PRD, cuando podrían cada quien llevar la suya. Llevamos una para darnos confianza. No vislumbro ni siquiera esa posibilidad”, expuso.

Dijo que plantearán una propuesta con los nombres de quienes la coalición legislativa “Va por México” considera que pueden garantizar la imparcialidad, y si hay un consenso con los demás bloques parlamentarios, incluso Morena, los tres partidos de oposición irán a favor.

Dijo que lo menos deseable es llegar a la insaculación, porque sería como claudicar a la negociación, pero de ser así, lo harán en la Cámara de Diputados de cara a la nación, y que cada quien se haga responsable de sus actos.

El perredista indicó que no se busca descalificar ningún nombre en este proceso final, pero se tiene que definir quienes garantizan la imparcialidad del trabajo que se realice en el Instituto Nacional Electoral.

“Lo que buscamos no es que no sean cercanos a ellos y sean cercanos a nosotros, no. Lo que decimos en el PRI, PAN, PRD, Va por México, es que el órgano tiene que seguir siendo imparcial”, precisó.

Por lo pronto presentarán su propuesta para que, en caso de llegar a la insaculación, el próximo viernes, se haga con la lista de las 10 mujeres que eligió el Comité Técnico Evaluador, y la primera que salga, sea la próxima presidenta y el segundo nombre de mujer, sea la nueva consejera, además de dos nombres de hombres.

A las 18 horas, iniciará la reunión de la JUCOPO para determinar si se llegan a acuerdos para alcanzar la mayoría calificada y designar a los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE, o pasan a la insaculación programada para el próximo viernes, en el pleno de San Lázaro.

PT pide que Claudia Arlett sea retirada

La diputada del PT, Lilia Aguilar, solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, bajar de las quintetas a la aspirante a una de las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, por incumplir con el perfil de idoneidad que requiere el cargo, por estar inhabilitada temporalmente en el servicio público.

A través de una carta dirigida al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, la diputada petista señaló que la aspirante no cuenta con ética profesional para ocupar el cargo de consejera del INE toda vez que cuenta con cinco procesos administrativos.

“Claudia Arlett fue sancionada con inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por el término de tres meses misma que continúa vigente y no ha sido suspendida y revocada por autoridad competente”

Lo anterior consta en el oficio IEE-OIC-ASR-87/2023 enviado por el Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, el pasado 24 de marzo, firmado por el titular del área de substanciación y resolución, Roberto Cabello García.

La legisladora detalló que a la fecha Arlett Espino cuenta con cinco procedimientos de responsabilidad administrativa, algunos de ellos se encuentran en trámites o suspendidos por resoluciones de jueces de amparo, debido a que la acusada argumenta que no le fue proporcionado intérprete durante el proceso por ser indígena, pero de acuerdo a la legisladora, un intérprete hizo constar que no habla una lengua materna.

“Es obvio que la multicitada aspirante pretende evadir su responsabilidad y aprovechar acciones afirmativas implementadas para garantizar el acceso a la justicia a personas indígenas”, señala la legisladora, por ello, pide que sea descartada de la quinteta que le da la posibilidad de ser consejera del INE.

Con información de Jorge Almaquio García.

