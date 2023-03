Claudia Sheinbaum sostiene reunión con directivos de Walmart

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, sostuvo una reunión esta mañana con directivos de Walmart: Guilherme Loureir, presidente ejecutivo y director general de Walmart en México y Centroamérica, con Dan Bartlett, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos de Walmart Global, y Paul Dyck, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Walmart Global.

La Dra. Sheinbaum explicó en conferencia de prensa esta mañana que durante la reunión hablaron de su interés de crear otras tiendas, así como de la estrategia de seguridad que han implementado en la Ciudad de México para incentivar la inversión de la iniciativa privada, incluyendo los puntos de C5 y otras tecnologías para promover la seguridad en la capital.

De acuerdo con la mandataria de la capital, estas pláticas con respecto a las estrategias de seguridad que se han implementado en la capital del país para bajar los actos delictivos dentro de las 16 alcaldías de la ciudad, han servido para impulsar el crecimiento social y económico.

Estrategia de seguridad en CDMX

El pasado 8 de febrero, Claudia Sheinbaum aseguró que los homicidios dolosos disminuyeron 65%, al pasar de 135 homicidios mensuales en enero del 2019 a 47 en enero del 2020.

“En la cifra de homicidios no se lograba este número en ningún mes desde hace 15 años en la Ciudad de México. Así que muchas gracias a la policía de la Ciudad de México, a la policía preventiva, bancaria, industrial, a la policía de investigación y a todo el gabinete de seguridad", apuntó.

Asimismo, la titular del Ejecutivo local recordó la importancia de los ejes implementados en la ciudad para mejorar la seguridad, sobre todo del primero de ellos en el que se atienden los problemas de acceso a becas, servicios y programas sociales.

"Así que la Atención a las Causas es parte fundamental de la estrategia. No podemos tener seguridad, no podemos tener paz si no hay justicia, si no hay derechos para los habitantes de la ciudad, particularmente a los jóvenes", enfatizó.

