Claudia Sheinbaum: "Gobierno de la CDMX apoyará a vecinos afectados por las inundaciones en Álvaro Obregón"

El gobierno de la Ciudad de México brindará apoyos a los vecinos afectados por las inundaciones registradas la noche del martes en la colonia El Capulín, en la Alcaldía Álvaro Obregón, afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Explicó que el problema se originó debido al exceso de basura en la zona, lo que provocó que el agua tomara un cauce diferente y llegara a las viviendas.

“Se está tomando el censo para apoyar a las familias”

“Se abrió una compuerta en Río Tacubaya, que normalmente se abre para que no haya problemas de que suba el agua en la presa, y siempre se va por una canalización que no tiene que ver con las viviendas. Producto de la basura que había en la zona, se fue hacia tres callejones, se está atendiendo; ahí desde la noche llegó Sistema de Aguas, Participación Ciudadana, se está tomando el censo para apoyar a las familias, pero fue producto principalmente de los desechos que había en esa zona, que no debería de haber ocurrido. (...) Son 52 viviendas afectadas”, detalló la jefa de gobierno.

Desde anoche ahí desde el Sistema de Aguas, Participación Ciudadana, atienden la situación. | Foto: Twitter:

@CDMX_SIBISO

Ante ello, este miércoles, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social desplegó a 140 servidores públicos de Participación Ciudadana que, junto a la Secretaría de Obras y Servicios, recorrieron en cuadrillas la zona para atender las afectaciones. Como parte de la atención brindada se entregaron kits de limpieza y se habilitó un comedor social emergente, además de brindar atención médica a los habitantes.

Mientras que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), mantiene el despliegue en la zona de tres camiones hidroneumáticos, dos pipas de agua tratada, cinco cuadrillas para limpieza de andadores y calles y dos cuadrillas de drenaje; también dos cuadrillas realizan labores de limpieza de los accesorios hidráulicos y tres brigadas el desahogo de cisternas.

Al momento, la Secretaría de Inclusión y Bienestar continúa con el levantamiento del censo para determinar los apoyos que otorgará a los habitantes.

