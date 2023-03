Zacatecas: 6 personas con camionetas todo terreno fueron detenidas con drogas y armas

Las autoridades federales y estatales de Zacatecas han reforzado la seguridad en el municipio de Villanueva, luego de la desarticulación de una célula delictiva dedicada al trasiego y venta de droga.

Según información proporcionada por la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, este martes se realizó un operativo en la cabecera municipal encabezado por la Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército y la Guardia Nacional el cual permitió ubicar a un grupo de personas armadas quienes tripulaban varias camionetas.

Aunque el comunicado de las autoridades no menciona la detonación de armas de fuego, pobladores de Villanueva refieren que a la hora de este operativo se escucharon disparos y vehículos transitando en persecución antes de que se lograra la detención de la caravana delictiva.

Gracias a una planificación estratégica se logró detener a los conductores y realizar una inspección a los vehículos dando como resultado la localización de aproximadamente 98 kilogramos de una hierba verde, con características propias de la marihuana, envasadas en plásticos lista para su comercialización, dando un total de 3 mil dosis.

En el operativo se capturó a seis integrantes de la célula delictiva, dos mujeres y cuatro hombres, cinco de estas personas son originarios del vecino estado de Jalisco y uno de Zacatecas.

Además de la droga, las autoridades procedieron al decomiso de dos armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, así como los cuatro vehículos en que viajaban eran camionetas todo terreno, que corresponden a una camioneta tipo pick up Ram, una camioneta pick up Honda, una Sub Explorer y un Sub Cherokee.

La droga, así como los detenidos, vehículos y armamento asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar con las diligencias de investigación y procesamiento que establece la ley.

