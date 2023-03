Zacatecas: dan un fuerte golpe al tráfico de drogas, hay seis detenidos con 98 kilos de probable marihuana

Tras trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas de la Policía Estatal Preventiva (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, asentaron un duro golpe al tráfico de drogas al asegurar más de tres mil dosis de probable marihuana que arrojaron un peso aproximado a 98 kilogramos del enervante y detuvieron a seis personas en Villanueva.

En total, fueron detenidas seis personas, dos mujeres y cuatro hombres -cinco originarios de Jalisco y un zacatecano-. También se aseguraron dos armas de fuego, una larga y una corta, cargadores, centenares de cartuchos y cuatro vehículos, que corresponden a una camioneta tipo pick up Ram, una camioneta pick up Honda, una Sub Explorer y un Sub Cherokee.

Una vez realizadas las actuaciones policiales respectivas, los indiciados, la probable droga, los vehículos y el armamento fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para llevar a cabo las diligencias que establece la ley.

Con acciones como la descrita, las fuerzas de seguridad hacen de manifiesto el compromiso de mantener un trabajo coordinado y acciones permanentes que permitan avanzar en la pacificación de Zacatecas.