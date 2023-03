Contralor del INE denuncia ser objeto de presiones por parte de Lorenzo Córdova

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús George Zamora, denunció que ha sido objeto de presiones del Consejo General y de consejero presidente, Lorenzo Córdova, por exhibir las “irregularidades” en el manejo de recursos por parte del organismo y lo acusó de buscar un órgano a modo.

A unos días de que concluyan su encargo cuatro consejeros, entre ellos el consejero presidente del INE, el contralor sostuvo una reunión este martes únicamente con diputados de la bancada mayoritaria de Morena en el Palacio de San Lázaro, para revisar el Informe Anual de Gestión y Resultados 2022 del INE.

El contralor fue cuestionado por Hamlet García, representante de Morena ante el instituto, sobre si ha sido objeto de presiones, a lo que respondió que sí ha sido objeto de presiones que han escalado notoriamente en las últimas semanas, mientras se acerca la salida de Lorenzo Córdova como consejero presidente, el próximo 3 de abril.

Señaló que el consejero presidente se opone a la rendición de cuentas Foto: Cuartoscuro

“Desde luego (que recibo presiones). La actividad y función fiscalizadora no es cómoda para los entes fiscalizados, mucho menos para las autoridades o funcionarios fiscalizados y mucho menos para quienes se le realizan observaciones que, en su ámbito de competencia, se verían afectados por estas observaciones”, aseguró.

Busca anular el servicio de carrera de esta instancia

En este contexto, acusó al consejero presidente de atentar contra la autonomía del OIC, tras asegurar que busca anular el servicio de carrera de esta instancia.

“Pareciera que quisiera un Órgano de Control a modo, en donde designe a los integrantes, a sus auditores, a sus investigadores que los intenta designar vía regulación que realice el Consejo General o que él propone, lo acompañan varias consejeras y consejeros, afortunadamente no todos los integrantes del Consejo General tienen esta visión, pero es coincidente, no sé si llamarlo presión o no, pero es coincidente que en la última etapa del consejero presidente estén”, dijo.

Señaló que el consejero presidente se opone a la rendición de cuentas a la que está obligado el INE al negarle el Servicio Profesional de Carrera al OIT.

“Estaría limitando, y esto quiero decirlo con todas las letras, la autonomía técnica y de gestión que incluye, desde luego, el poder designar a sus integrantes para poder tener una verdadera fiscalización en el Instituto Nacional Electoral”, resaltó.

En entrevista posterior a la reunión, el contralor rechazó que haya una “cacería de brujas” una vez que Córdova deje su cargo, luego de que señaló presuntas irregularidades en su gestión, aunque no descartó que el consejero presidente sea llamado a dar su versión de los hechos.

“La posibilidad siempre existe, si es que tuvieron algún tipo de participación en los presuntos hechos que hemos señalado en el Informe y eso es lo que se determinará en la etapa de investigación y, eventualmente, en la etapa de procedimiento de responsabilidades donde se llamará para dar garantía de audiencia a un servidor o funcionario en específico”, sentenció.

