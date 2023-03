¿Hay contingencia ambiental en CDMX este domingo 26 de marzo?

Desde la tarde del día sábado 25 de marzo, las autoridades informaron que este domingo se activaría la contingencia ambiental en la Zona del Valle de México por una concentración máxima de ozono de 161 ppb, en la estación de monitoreo FES Acatlán, del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la mala calidad del aire se debió a la alta radiación solar prevaleciente a lo largo del día y a la estabilidad atmosférica provocada por el sistema de alta presión que desde ayer afecta al centro del país, el cual se fortaleció en el transcurso del día.

Es por lo anterior que se activó la Fase 1 de la contingencia ambiental por ozono, misma que tiene el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

Crédito: Cuartoscuro

Recomendaciones para la sociedad

Evitar actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas; suspender cualquier actividad al aire libre; posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos; no fumar, especialmente en espacios cerrados.

En caso de trabajar, intentar hacerlo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes; no usar aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes, cargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

Crédito: Cuartoscuro

Qué carros no circulan este domingo

A partir de las 5:00 horas del domingo 26 de marzo y hasta las 22:00 horas o cuando se dé un nuevo aviso, tendrán que dejar de circular los siguientes carros en la Ciudad de México, en Estado de México y la Zona Metropolitana:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

c) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

d) Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2”.

Crédito: Cuartoscuro



e) Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

f) Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

g) Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a), b), y c) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Por el contrario, podrán seguir circulando los vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4.

SIGUE LEYENDO:

Ganó el planeta: UE y Alemania logran acuerdo sobre plan de reducción de motores de combustión

“El agua no se vende, el agua se defiende”: Ambientalistas en Veracruz piden parar megaproyectos

Golpe a la crisis climática: revelan qué árboles son los mejores para descontaminar el aire