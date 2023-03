Luchó hasta el final: una mujer defendió valientemente sus cosas de dos criminales en Ecatepec

La percepción de inseguridad se ha mantenido presente en diversos ámbitos, en ocasiones, las personas caminan con desconfianza por las calles sabiendo que en cualquier momento podrían ser víctimas de un robo, asalto e incluso secuestro. Pero también hay quienes no parecen darle tanta importancia a la inseguridad en el país y continúan con sus actividades sin tomar medidas adicionales, pero lamentablemente, nadie está exento de vivir un atraco.

Fue así como el periodista Carlos Jiménez compartió un video en el que se puede ver cómo varios sujetos asaltan a una mujer en una calle de la colonia Valle de Aragón, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. En el breve clip se puede ver a una mujer que camina acompañada de un hombre, van tomados del brazo, hasta que el sujeto que camina detrás de ellos se acerca para iniciar el asalto.

Delante de la pareja camina otro hombre que se sigue de largo, pero que al parecer, es el cómplice del asaltante. El reloj marcaba las 15:34 horas del pasado 14 de marzo cuando se puede ver cómo el sujeto se acerca a su víctima y la amedrenta tomándola por la cintura, comienzan a forcejar hasta que el acompañante de la mujer le quita su celular, se lo da al ladrón para que finalmente se vaya y la deje en paz.

Pero la víctima se aferra a sus pertenencias y continúa forcejeando con el ladrón, hasta que ella termina tirada en el piso, finalmente la despoja de todo lo que lleva y se escapa del lugar, una vez que su cómplice se asegura de que acabó el atraco, corre junto con su compañero, pero la pareja de la víctima no se queda en paz y va tras ellos, pero lamentablemente, no logró alcanzarlos. La mujer se levanta, va por uno de los objetos que se le cayó y se va en dirección a donde corrió su acompañante. Por este hecho no hay registro de personas detenidas.

A través de Twitter se difundió un video de cómo puede escalar la violencia con los montachoques, pues normalmente el hecho se quedaba en la vialidad, sin embargo, en el reciente clip se dio a conocer su nuevo modus operandi, en el cual hacen uso de la violencia e incluso ingresan al fraccionamiento en el que vive la víctima para causarle daño.

Los hechos iniciaron sobre avenida Libertadores de América, ubicada en el Fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec, Estado de México, que de acuerdo con habitantes, es la zona en donde operan los montachoques, supuestamente, ahí el joven conductor de 19 años de edad le pegó a un auto de alta gama que iba adelante de él, lo cual él ni siquiera escuchó, porque el vehículo se le cerró, tras negarse a las exigencias de los sujetos, decidió irse, pero repentinamente salieron sus cómplices a bordo de motocicletas y otros autos.

Fue entonces cuando lo persiguieron hasta ingresar a una cerrada, que es donde vive el joven, quien cabe destacar, iba con su hermanita de 10 años. El joven logró entrar al lugar, pensando que ahí estaría a salvo, pero los sujetos, que eran aproximadamente 18, no se rindieron y les importó poco la caseta de vigilancia, movieron las plumas de acceso y entraron para alcanzarlo. Al lugar ingresan a la fuerza cinco autos y dos motocicletas, mientras otros entraron a pie, ya ahí, lo persiguieron hasta encontrarlo, ahí lo golpearon y destruyeron su auto, posteriormente salieron tras haber cumplido su objetivo.

La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital en donde fue atendida por las diversas lesiones que sufrió, de acuerdo con versiones periodísticas, los sujetos rompieron el cristal en donde iba la niña de 10 años de edad, sin importar que ella estuviera dentro. Cabe destacar que el joven fue dado de alta luego de que lo atendieron por las lesiones que sufrió, las cuales no pusieron en riesgo su vida, por otro lado, los familiares decidieron interponer la denuncia correspondiente, ya que no es la primera vez que ocurre algo así en la zona y que suele ser una constante.

