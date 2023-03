Viven con Down 200 mil personas en México

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas con Síndrome de Down (Renapesd-Mx), en México hay alrededor de 200 mil personas con Down, y la mayoría de los casos se hallan en los estados del centro y occidente del país, principalmente en la CDMX, Estado de México, Jalisco y Aguascalientes.

Un caso en Edomex es el de Jair García, un joven de 31 años de edad, quien trabaja en una pastelería en Tepotzotlán. Su sueño es comprar una casa con alberca y aunque tiene Síndrome de Down, eso no es impedimento para realizar sus metas y sus tareas en la pastelería.

“Me gusta mucho mi trabajo, aquí he hecho pan de muerto, rosca de reyes, donas, panqués, mantecadas, galletas y pan de feria”, contó con entusiasmo.

Agregó: “Estoy ahorrando para una casa, mi sueño es comprar una casa con alberca e invitaré a todos mis compañeros y a mis papás”.

Los compañeros de Jair dijeron que han aprendido mucho de él, pues para el joven no hay imposibles Foto: Especial

En México, según el Sistema Nacional DIF, 37 de cada 100 mil nacimientos son de personas con Síndrome de Down, que no es una enfermedad, sino una condición, resultado de una alteración genética ocasionada por la presencia de 47 cromosomas, en vez de las 46 usuales.

Paulina Silva Rodríguez es la fundadora y directora de Dulce Clementina, la pastelería que dio empleo a Jair.

“Conocí a Jair porque la Fundación por el Bien de Tepotzotlán convocó el año pasado a establecimientos del municipio a recibir a chicos con Down para elaborar pan de muerto; al verlo trabajar le vi mucho potencial y decidí contratarlo”, explicó Paulina Silva.

Expuso que el joven es una persona con mucha actitud de servicio y sabe qué tareas realizar sin que se lo digan: “He aprendido mucho de él, porque nosotros a veces nos ponemos muchos peros o barreras y para él nada es imposible. Creo que las personas con capacidades diferentes pueden llevar una vida normal, sólo es cuestión de apoyarlos”, dijo la creadora de Dulce Clementina.

En México, 37 de cada 100 mil nacimientos son de personas con Síndrome de Down Foto: Especial

La Fundación por el Bien de Tepotzotlán es una institución de asistencia privada que brinda atención a niños y adolescentes con trastornos del desarrollo intelectual.

Trabaja con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU. Uno de ellos, el número 10, es el de la Reducción de las Desigualdades.

“Trabajamos con varios proyectos, uno de ellos es el Laboral, que consiste en enseñar oficios a los jóvenes; por ello, para el Día de Muertos buscamos panaderías para enviarles a nuestros chicos para que aprendieran a hacer pan de muerto”, comentó Alejandra Calderón, trabajadora social de la Fundación.

Fue así como Jair se unió a Dulce Clementina, por lo cual la Fundación le hizo un reconocimiento por ser la primera pastelería de Tepotzotlán en ser inclusiva.

“Para nosotros es muy importante que jóvenes como Jair tengan un empleo porque es parte de nuestros objetivos, el que personas con trastornos del desarrollo intelectual tengan acceso a un empleo, a deportes o a cualquier actividad; queremos combatir la discrimincación de personas con discapacidad; el que Jair trabaje en Dulce Clementina es importante para que él genere sus propios ingresos y tenga un mejor desarrollo”, indicó Alejandra Calderón.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, este 21 de marzo la Fundación por el Bien de Tepotzotlán realizará una kermés cuyo objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de no discriminar y apoyar a las personas con trastornos del desarrollo intelectual, y donde se venderán antojitos mexicanos y postres elaborados por niños y jóvenes Down.

La Fundación celebró sus 15 años de vida y cuenta con el Programa de Atención a la Discapacidad, cuya coordinadora es Piedad Lucía Arango.

