Congreso de la CDMX analizará el jueves la propuesta de Claudia Sheinbaum sobre factibilidad hídrica

Este jueves, el pleno del Congreso de la Ciudad de México discutirá y analizará el dictamen, enviado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que permite simplificar la emisión de dictámenes de factibilidad hídrica.

Actualmente este trámite que se realiza ante el Sistema de Aguas (Sacmex), y que se solicita a nuevas construcciones como: fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro uso, así como en los casos de ampliación o modificación del uso o destino de inmuebles - normalmente se obtienen en un periodo de un año a un año y ocho meses.

Por ello, este documento avalado por la bancada de Morena y el cual rechaza el PAN, señala que para la obtención de este escrito será de manera expedita a través de una plataforma que creará la Agencia Digital de innovación Pública (ADIP).

Con esto, los interesados deberán realizar su trámite de solicitud mediante la Plataforma Digital y si el inmueble en cuestión se encuentra dentro de un polígono con factibilidad de servicio hídrico positiva, la constancia se expedirá de forma inmediata, previo pago de derechos.

Sin embargo, en caso de que el predio no se encuentre en dicho supuesto, el Sistema de Aguas dictaminará la procedencia de la solicitud ingresada, y para ello emitirá los lineamientos correspondientes.

En entrevista con el Heraldo de México, la presidenta de la Comisión del Agua del órgano legislativo, Luisa Gutiérrez Ureña aseguró que, estas modificaciones a la Ley de Acceso al Agua, lejos de combatir la corrupción la fomenta, pues no se impulsa ninguna medida de rendición de cuentas o de transparencia ante los vecinos de las 16 alcaldías; “que son los más afectados por la falta de agua”.

Sobre el trámite

Apuntó que, si bien acompaña la simplificación administración, su intención era que las alcaldías publicitarán con los colonos, por lo menos 10 días, las solicitudes de factibilidad hídrica y las opiniones técnicas, así como operativas de Sacmex. Posteriormente, dar un periodo de cinco días para que los vecinos pudieran emitir sus comentarios y esto compartió con comités ciudadanos y pueblos y barrios.

Además de que si el inmueble en cuestión estaba en una zona no apta hídricamente, que el interesado garantizará que esta construcción tendría tecnologías ahorradoras de agua que permitan su sustentabilidad en por lo menos un 70 por ciento.

No obstante, dijo ambas peticiones fueron rechazadas por sus homólogos morenitas, quienes dijeron que “los vecinos no son expertos en temas hídricos y no pueden tomar una determinación así, y que tampoco existen las tecnologías ahorradoras”.

“Esta plataforma de polígonos de factibilidad hídrica no es pública; solo Sacmex es el facultado para ver esto. En lo obscuro se podrían estar dando factibilidades hídricas propiciando que la ciudad crezca sin que podamos considerar a los residentes del lugar, y sin garantizar el abastecimiento del agua”, concluyó.

