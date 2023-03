Identifican mantos acuíferos con potencial para ser aprovechados

De acuerdo con la Unesco, la cuenca del río Bravo es, en la actualidad, la que tiene el mayor estrés hídrico en el mundo. El estrés hídrico es cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible.

“Además, la Unesco predice que para el año 2040 –que no falta mucho–, en esa parte del mundo se experimentarán los niveles de estrés hídricos más altos del continente; no tendremos suficiente agua para la población”, alertó la doctora Rosario Sánchez Flores, investigadora del Instituto de Recursos Hídricos de la Universidad de Texas A&M.

Explicó que todos los estados del norte y noroeste del país sufrirán más por sus condiciones naturales de aridez; sin embargo, el problema del agua se agudizará en todo el mundo.

La solución puede estar en los mantos acuíferos transfronterizos que hay entre México y Estados Unidos. A lo largo de sus estudios sobre estos depósitos de agua subterránea, Rosario Sánchez ha identificado 72 mantos compartidos entre México y EU, desde Tijuana hasta el extremo este de Tamaulipas. Pero 28 de ellos tienen transboundariness, una métrica que la científica mexicana inventó en 2019.

“Transboundariness mide el valor estratégico de un acuífero que está ubicado en una frontera. Es aplicable a cualquier parte del mundo. México y Estados Unidos sólo reconocen a 11 de ellos, pero nosotros identificamos a 28, que tienen un alto potencial para ser aprovechados, no sólo por sus características físicas, también por sus variables económicas, políticas y sociales”, explicó.

Agregó que esos mantos ya se usan y se obtiene agua de ellos, pero el problema es que su administración no está regulada, ya que no existe una capacidad administrativa a nivel institucional y gubernamental para monitorear la obtención de agua y su uso adecuado. “Sería necesaria una fuerte coordinación entre municipios, estados, países e instituciones para aprovecharlos adecuadamente”, dijo.

La científica impulsa la cooperación entre México y EU mediante el Foro Permanente de Aguas Binacionales, que ella creó en 2019 en la Universidad de Texas, pero hoy es un organismo global independiente, con más de 200 miembros, entre académicos, expertos, ONG y empresas, que busca difundir estudios y oportunidades de los mantos acuíferos transfronterizos. En el Foro se impulsa la iniciativa Women in Science, para difundir el talento femenino en el sector hídrico.

