AMLO: la quiebra de bancos en EU no afectará a México, hubo utilidades récord para el sector

"El año pasado fue el año que más utilidades tuvo la banca en nuestro país, al rededor de 250 mil millones de pesos", fueron las palabras con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los logros que se han tenido en economía durante su gobierno. Durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el mandatario dijo que los empresarios saben que las finanzas públicas son sólidas en México.

Destacó que a la par de obtener plusivalías en el sector, los trabajadores también han sido beneficiados. Dijo que hay 21 millones 734 mil 424 mil nuevos empleados inscritos en el seguro social, el salario promedio ha llegado a los 15 mil 500 pesos mensuales y el sueldo mínimo nunca había crecido como ahora.

"Nuca se había logrado una tasa de desempleo tan baja como la que tenemos en enero, 2.9 por ciento. Al grado de que nos falta obreros calificados", dijo.

El país tiene buenas cifras en cuanto al empleo. FOTO: Especial.

El mandatario dijo que su gobierno está buscando regular las visas temporales para empleados mexicanos, debido a que muchos suelen ser llevados a Estados Unidos, lo cual deja al país sin la mano calificada que necesita.

Indicó que en diciembre el indicador cayó debido al término de los contratos con los empleados que son despedidos para no pagarles sus prestaciones y posteriormente son recontratados, práctica que dijo está siendo combatida. Calificó al peso como estable y añadió que en 50 años no se había presentado un panorama que impidiera una devaluación.

No afecta la crisis en EU

Previo a su participación en la Comisión Bancaria en Mérida, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía mexicana “va muy bien” y descartó que se vea afectada por la quiebra de dos bancos en Estados Unidos, a diferencia de sexenios pasados cuando los efectos negativos en el vecino país debilitaban a México.

La semana pasada se anunció en EU la quiebra de los bancos Silicon Valley Bank y el Signature Bank, lo que ha causado efectos negativos en la economía mundial.

Aseguró que el país está en una etapa de recuperación. FOTO: Presidencia.

“Está bien la economía, y para que tengan nota les puedo decir que ahora no es como en los tiempos del neoliberalismo, que en efecto, no, les daba gripa en EU y aquí nos daba pulmonía; ahora es al revés, allá pueden quebrar los bancos, como está sucediendo y aquí no pasa nada, o pasan cosas buenas”, dijo durante la mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Esta tarde, a las 17 horas, López Obrador viajará a la Convención Bancaria en Mérida, Yucatán. El tabasqueño adelantó que reiterará a los banqueros que la economía va bien, pues sus empresas están ganando igual que todos los trabajadores en este país.

Con información de Noemí Gutiérrez

Sigue leyendo:

AMLO desea un triunfo más de la Selección Mexicana de Beisbol: “Esperemos que les vaya muy bien”

AMLO arremete contra la reforma energética de Peña Nieto: "Estaríamos importando petróleo crudo"