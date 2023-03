Mauricio Vila asegura que están poniendo los cimientos para un Yucatán con energía

Mérida, Yucatán, 1 de marzo de 2023.-En un evento con empresarios del sector inmobiliario, el gobernador Mauricio Vila Dosal declaró que en su administración están poniendo los cimientos para que Yucatán cuente con la energía suficiente y la infraestructura para traer mayores inversiones privadas en el futuro y se instalen empresas como Tesla.

Durante el lanzamiento de la construcción del complejo Light Towers- Design by Pininfarina, el mandatario relató que en redes sociales le preguntaron mucho sobre por qué no invita a Tesla para que instale sus plantas en la entidad, a lo que explicó que están trabajando para que dentro de pocos años cuenten con mayor electricidad y gas natural para ese tipo de inversiones.

“¿Por qué no podemos traer hoy a Tesla en Yucatán? porque no tenemos las condiciones de infraestructura, no tenemos gas natural, nuestro puerto (en Progreso) sigue siendo pequeño y no tenemos la energía suficiente. Lo que estamos haciendo hoy en Yucatán es sentar los cimientos del futuro, por eso hoy se están construyendo dos nuevas plantas de ciclo-combinado en Mérida y en Valladolid”, indicó.

Recordó que para esas plantas se invierten mil 300 millones de dólares, las cuales construye la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con Mitsubishi, para dotar de energía a Yucatán para los próximos 25 o 30 años. De igual manera, agregó, se está realizando un proyecto para ampliar el ducto de Mayakan, lo que permitirá duplicar a 520 millones de pies cúbicos la llegada de gas natural.

“Yo creo que (el ducto) se va a terminar un poquito antes del 2025, porque las plantas se terminan en el 2024 y se necesita que estas plantas ya trabajen con gas natural. Cuando se empiece a generar esa energía aquí en Yucatán, cuando sea con gas natural, es cuando vamos a ver que bajen nuestros recibos de luz, pero además es cuando vamos a tener la energía suficiente, generada de manera sustentable, para poder ofrecer a las empresas que están viniendo”, sostuvo Vila Dosal.

Asimismo, el gobernador recordó que sigue en pie el proyecto de ampliación del Puerto de Altura de Progreso, con la intención de ampliar el canal de navegación y hacerlo más profundo, para pasar de recibir barcos de 40 mil toneladas a embarcaciones de 100 mil toneladas.

"Si mejoramos nuestra logística, abaratamos los costos de lo que se produce en Yucatán y nos volvemos más competitivos para las empresas que quieren venir, pero también queremos ampliar el ancho del canal de navegación, porque hoy recibimos cruceros de 3 mil o 4 mil pasajeros, pero nos están pasando enfrente los de 7 mil y 8 mil”, explicó.

Dichos navíos, abundó, no pueden parar en el Puerto “porque no da la maniobra”, entonces, se está trabajando para concretar dicha ampliación.

Respecto del Tren Maya, Vila Dosal destacó que durante su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador se abordó el tema de hacer un ramal hacia Progreso, que permita a la logística mejorar todavía más, de manera que la región se vuelva todavía más competitiva.

Esta mañana, el mandatario atestiguó esta mañana el lanzamiento de Light Towers, la cual será la primera torre vertical residencial del país y el primer diseño arquitectónico de Pininfarina en México, en la que se invertirán 700 millones de pesos. Se ubicará en el norte de Mérida, con 17 pisos, arriba de 115 departamentos, restaurantes, bares, spa y un área de coworking.

