VIDEO | Una mujer arrolló a un niño en su patín y trató de huir: ya está detenida

Una mujer fue arrestada luego de que atropelló a un niño que circulaba en su patineta por calles de la colonia El Salado, en Estado de México. De acuerdo con las autoridades, la conductora intentó huir, pero fue detenida por policías municipales. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de febrero y quedaron documentados a través de un video de seguridad que ya circula en redes sociales. Hasta ahora, la situación jurídica de la mujer es desconocida, por su parte el menor herido es atendido en un hospital de la zona por una fractura y algunas lesiones leves.

En la grabación, que circula en redes sociales, se observa que el menor herido transitaba en un monopatín por las calles de río Grande y Río Balsas, cuando se orilló para dar paso a la automovilista. No obstante, el vehículo no desvió su camino y terminó impactando contra el pequeño niño, quien salió golpeado contra la banqueta. Tras el accidente, la automovilista no se detuvo para auxiliar al herido y emprendió la huída, pero los hechos quedaron grabados gracias a cámaras de seguridad.

La mujer fue detenida mientras trataba de huir. Foto: especial.

De acuerdo con las autoridades, la mujer fue arrestada a una cuadra de distancia del accidente. Elementos de seguridad aseguraron a la conductora y la presentaron al Ministerio Público para definir su situación jurídica. Por su parte, el menor fue auxiliado por equipos de emergencia y tuvo que ser llevado a un hospital de la zona, donde se sabe que es atendido por una fractura y diversas lesiones que presenta en el cuerpo.

A través de redes sociales, internautas se quejaron por las acciones de la conductora y lamentaron que el pequeño haya quedado herido. De igual manera, usuarios de internet pidieron justicia para que la agresión contra el niño no quede impune. "Ojalá que no la dejen ir, tiene que pagar", "Pobre niño, hasta se quitó del paso y aún así le tocó" y "Esperemos que las autoridades hagan algo contra los conductores imprudentes", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en plataformas digitales.

