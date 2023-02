Delfina Gómez: "No tengo por qué dar explicaciones, quienes me conocen saben quién soy"

No vamos a aclarar las difamaciones en mi contra, porque quienes me conocen saben quién soy; nos vamos a dedicar a trabajar y a hacer propuestas aseguró la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a gobernadora del Estado de México, durante una gira de precampaña por el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Acompañada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en Atizapán y por el coordinador de la precampaña, Horacio Duarte, aseguró que cada vez está más cerca el cambio en el Edomex.

La maestra hizo un llamado a la militancia de Morena a no vender la dignidad, porque la honestidad es uno de los valores más importantes; y porque algunos “están muy puestos, a ver de qué manera pueden hacer una mala actividad, para caer en un mal resultado”.

Delfina Gómez aseguró que cada vez está más cerca el cambio en el estado

FOTO: Leticia Ríos

“Respecto a lo que comentaban de las difamaciones y todo lo que dicen, soy de las personas que miro para adelante. Mientras mi familia, mis amigos y todos ustedes, los que me conocen saben quién soy y no tengo porque estar dando aclaraciones, porque no las merecen los que están difamando”.

La maestra nuevamente fue recibida por a “Peluso”, un perrito que le dio la bienvenida en su primera visita a Atizapán de Zaragoza, municipio actualmente gobernado por el PAN.

Este domingo Delfina Gómez también estuvo en el municipio de San Francisco Soyaniquilpan, en la zona norte de la entidad, donde dijo que ya fue suficiente con 100 años de destrucción y de privilegios para un pequeño grupo mientras, el pueblo cada vez cae más en el abandono.

En la unidad deportiva de Soyaniquilpan y de en la explanada municipal de Atizapán, se reunieron cientos de militantes y simpatizantes de Morena, del PT y PVEM.

Cientos de militantes se reunieron para recibir a la precandidata morenista

FOTO: Leticia Ríos

Llama a frenar abandono de territorios mexiquenses

Delfina Gómez señaló que es necesario frenar tanto abandono y pobreza que se enfrentan en diferentes puntos del territorio mexiquenses, en las zonas urbanas y rurales, afectando las necesidades básicas de sectores.

“Ya estamos hartos de tanta indiferencia, de tanto abuso, de la vida que se está viviendo, de muchas necesidades que tenemos.

“A nuestros campesinos les falta la justicia, a pesar de que ellos son los que nos alimentan, pero así también tenemos la pobreza urbana. Por eso les digo, es la gran oportunidad que tenemos para lograr un verdadero cambio en nuestro estado”.

En Atizapán de Zaragoza, la maestra aseguró que regresará a hacer campaña en las calles del municipio, porque actualmente como precandidata, solo puede dirigirse a la militancia de los partidos que conforman la coalición; sin embargo, en las colonias aledañas, se observaron a representantes de Morena repartiendo playeras en las viviendas.

SIGUE LEYENDO:

AMLO y Norma Piña encabezan su primer encuentro para honrar la Constitución

El Poder Judicial de la CDMX ha supervisado y vigilado el funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales

Congreso de la CDMX ratifica a seis magistrados del Poder Judicial