Capacitan a mujeres para utilizar la bici en Jalisco

Guadalajara.– Un curso que capacita desde la colocación de la bolsa de mano para que los tirantes no se enreden en la llanta, qué hacer si enfrentan una amenaza en la calle, cómo circular por una glorieta, qué colores e indumentaria traer cuando te subes a una bicicleta. Todos estos detalles se aprenden en los cursos de capacitación para mujeres ciclistas que brinda la Agencia Metropolitana Infraestructura de Movilidad (AMIM) en Jalisco en colaboración con distintos municipios y colectivos a favor de movilidad alternativa. A raíz de la pandemia, más mujeres optaron por montarse a la bicicleta para evitar las concentraciones masivas en las unidades de transporte y encontraron no sólo una gran opción de movilidad sino también autonomía y beneficios a la salud.

"Es una escuela itinerante que va a aquellas colonias donde más se les apoya a las mujeres el subsidio 'MiPasaje apoyo a mujer', también son acreedoras de la tarjeta MiBici, pueden usar las bicicletas de forma gratuita todo el año. Lo que estamos haciendo es ir a dónde viven para enseñarlas a andar en bicicleta y que sepan cómo moverse en la ciudad, que se sientan seguras y poder incrementar los viajes en bicicleta. Tenemos ya una red de 300 kilómetros de infraestructura ciclista en el Área Metropolitana, se cuenta también con el sistema de bicicleta pública MiBici. Nos concentramos en mejorar las intersecciones (de calles) que es dónde ocurren el 80% de los accidentes entre ciclistas, peatones y automovilistas", apuntó la directora del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), Patricia Martínez.

Aunque no se cuentan con datos actualizados sobre el uso de bicicleta por género, es mayor el número de varones ciclistas que mujeres. La actual administración de gobierno ha percibido un drástico cambio con el programa de MiBici.

"Ha evolucionado el uso de la bici en las mujeres. Al principio se hacían al mes cinco viajes por las mujeres cuando inició el sistema; luego pasó a 1,500 viajes en promedio al mes. Eso nos habla del interés que hay de trasladarse. Al hacer una encuesta de percepción, lo que dicen ellas es que se sienten más seguras usando la bicicleta que en cualquier otro medio de transporte, y es porque se tiene más control de nuestro cuerpo, del espacio, de las condiciones, dónde te mueves", añadió la funcionaria y también ciclista.

'Todas en Bici Escuela Itinerante' es una capacitación con perspectiva de género. Es diferente hasta la forma en que realizan los viajes las mujeres y los varones, ellas aprovechan para cumplir con diversos compromisos como trabajadoras, estudiantes y madres de familia.

"Partimos de los conocimientos básicos de la bicicleta pero enfocados desde la perspectiva de género. Son diferentes los patrones de movilidad entre mujeres y hombres. Los viajes de los hombres son líneales: casa-trabajo, trabajo-casa. El de las mujeres son polígonales: casa-escuela-supermercado-médico. Al hacer la comparativa, son diferentes", externó Fernanda Soto, coordinadora de Transporte Activo y Compartido en la AMIM.

Laura Jiménez, facilitadora de la Bici Escuela, subraya que otras bondades que tiene la bicicleta para las féminas: "les hablamos de los beneficios en la salud y que identifiquen a la bicicleta como un vehículo que les brindará autonomía, que se apropien del espacio público. Les hablamos de la intermodalidad de transporte. También les explicamos qué es el acoso. Las capacitamos a observar su alrededor desde el momento que llegan a la estación MiBici, cerciorarse que nadie las venga siguiendo, traer la tarjeta (usuario) en la mano, compartir (a algún familiar) su punto de ubicación antes de montarse a la bici y pedalear. Se les enseña cómo reaccionar ante acoso o ataque como el robo. Les damos herramientas para denunciar algún ilícito".

Estudiantes, jóvenes trabajadoras o incluso mamás han encontrado en la bicicleta una mejor manera para movilizarse con seguridad. Se acabaron los repegones y acoso en el transporte público.

"Es mucho más seguro andar en la bici que en el transporte público, desde el hecho de que tú llevas el tiempo y no dependes de cuando pase el camión, vas a tu ritmo, en tu espacio. Te apropias de la ciudad. Al andar en bici llevas totalmente el control", expresa Estefanía, ciclista.

"Soy ciclista nueva. Se me hace muy fácil trasladarme en bici, en lugar que el transporte público, si veo algo que no me gusta puedo cambiar de ruta. Soy autónoma en mi tiempo, me puedo detener si voy bofeada. Si me siento insegura porque hay algo que está mal, desmonto la bici y camino. Por ejemplo, circular en una glorieta todavía me da mucho miedo entonces mejor lo hago desmontada. Esa autonomía te brinda seguridad. Las ciclovías son una belleza porque no traes al coche encima y nadie te va pitando. Voy en el carril agusto, tranquila", subraya Ana Fernanda, ciclista.

Actualmente el IMEPLAN trabaja en una encuesta Origen-Destino en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) para conocer el incremento real de ciclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, aunque ya se percibe un incremento superior al 30%. En la ciudad se han colocado contadores de cliclistas en rutas estratégicas para conocer la movilidad y los horarios con mayor circulación con el fin de generar políticas

públicas en favor del transporte alternativo.

"Estos contadores van a ser muy útiles para ir modificando la política pública de movilidad sostenible. Uno de los contadores colocados hace dos meses revela que en el crucero de (Alcalde-Independencia sentido norte-sur) pasan a diario 2,600 ciclistas. Queremos poner los contadores en más ciclovías, aunque son costosos (300 mil pesos), no es tan sencillo colocarlos en cualquier punto, hay que ahogarlos en concreto e instalar señal eléctrica, pero eso nos permite evaluar ciclovías", detalló Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad y Transporte del municipio de Guadalajara.

Con los corredores ciclistas ha disminuído el índice de accidentes mortales, tratamiento de arbolado y reforestación, también se han cambiado de ubicación las jardineras y los puestos de periódicos que obstruían la visibilidad

en las esquinas.

"Ha disminuido 30% anual, sobre todo en municipios de Zapopan y Guadalajara que concentra el principal porcentaje de infraestructura ciclista. Desde 2020 se comenzó a contabilizar la cantidad de ciclistas muertos (hecho por el colectivo Bicicleta Blanca). Sin embargo, siguen ocurriendo muertes ciclistas y eso no nos debe permitir cruzarnos de brazos, tener cero muertes es el horizonte que perseguimos. Definitivamente, la infraestructura ciclista ayuda a salvar vidas, pero hay otros factores de riesgo: la velocidad y el alcohol, cuando se combinan ambos tenemos el peor panorama. Esto lo atacamos a través de campañas y generar infraestructura con adecuaciones para no obstruir la visibilidad, cruceros seguros, reductores de velocidad, semáforos y accesibilidad universal en las esquinas se vuelve imprescindible", añadió.

Este mes se distribuye un mapa ciclista que contiene información útil para conservar un ambiente bici-amigable, se incluyen cafeterías, lugares de resguardo en caso de amenaza, ciclovías, corredores y estaciones de MiBici (bicicletas en renta prepago), negocios de reparación de bicicletas, números telefónicos para reportar emergencias, etc.

