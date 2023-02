Javier Lozano: "Yo no tengo ninguna duda de la honorabilidad del presidente Calderón"

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juaréz, señal de radio de El Heraldo Media Group, Javier Lozano, exsecretario del Trabajo y Previsión Social de México y exsenador dio su más sincera opinión acerca de Germán Martínez Cázares.

En primera instancia y como respuesta a la pregunta de Sergio Sarmiento acerca de cuál es la opinión que tiene acerca de Germán Martínez Cázares, al cual hay quienes lo ven como un hombre que se ha opuesto al presidente López Obrador y ha sabido decir que no, a pesar de que fue designado como director del IMSS por el mismo presidente.

“Yo lo veo como un gran traidor, como un tipo incongruente”, dijo.

Comentó que lo conoce desde hace muchos años y que le es extraño que tengas esas actitudes, explicó que a Cázares le confiaron la institución más importante para los mexicanos (que es el IMSS), y que renunció haciendo un escándalo para después regresar al Senado a expresarse de manera del presidente López Obrador, quien lo puso en ese cargo.

Expresidente Felipe Calderón y Javier Lozano, exsecretario del Trabajo y Previsión Social de México.

Créditos: Luis Humberto González

Y aunque Javier Lozano expresó que no es fanático de la Cuarta Transformación, dijo que le parece una contradicción lo que hace, además, indicó que se la hace injusto que ahora lo esté haciendo con el expresidente Felipe Calderón.

Tras la pregunta que hizo Lupita Juaréz acerca de que Cázares había hecho comentarios con respecto a que le habían alertado al expresidente Felipe Calderón acerca del peligro de las actividades de Genaro García Luna, Javier Lozano manifestó que la razón de su tuit fue esa, ya que argumentó que Cázares era el secretario de la función pública y que además estaba en el gabinete de seguridad.

“La verdad yo todo lo que soy como político, entre otras personas, se lo debo buenamente en gran medida a Felipe Calderón, y yo les puedo decir, que estoy absolutamente seguro, que él no participó ni tuvo conocimiento, ni mucho menos en ninguna cosa, es más, yo no estoy seguro de la culpabilidad de García Luna después de ver un juicio en donde no hubo pruebas”, comentó.

Se le cuestionó acerca de su postura ante las declaraciones de que se alertó al presidente en su momento de las actividades de García Luna.

Manifestó que no, haciendo referencia que él conoce a Felipe Calderón desde 1981, y asegura que está convencido de que, si alguien le hubiera alertado acerca de García Luna, por supuesto que lo hubiera destituido y denunciado.

Lozano, Calderón y Mouriño.

Créditos: Especial

Por último, se le consultó ¿qué fue lo que llevó a Germán Martínez Cázares a unirse a Morena y a postularse como candidato al Senado con Morena?

Javier Lozano comentó que sus acciones fueron ilógicas, y que él se lo reclamó en su momento, ya que cuando estaban con el Felipe Calderón crearon el lema que hoy se convirtió en una cruda realidad de “López Obrador es un peligro para México”.

“Ninguno de nosotros tenía ninguna sospecha de Genaro García Luna, y yo no tengo ninguna duda de la honorabilidad del presidente Calderón, y lo único que le guardo es respeto, lealtad y gratitud”, concluyó.

