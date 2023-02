Alcalde de Jerez responde al video donde presuntamente canta un narcocorrido: "No me sé las canciones"

Este domingo se difundió en redes sociales un video donde el presidente municipal de Jerez en Zacatecas, acompaña a una tambora interpretando una canción calificada como narco-corrido.

El presidente Humberto Salazar Contreras, respondió a través de un video, donde afirma que solo acompañaba a un grupo de migrantes a una festividad patronal cuando se grabó el video el año pasado, asegurando desconocer la letra y contexto de la canción:

“Los titulares que hoy leo dicen: Arde Jerez y el alcalde canta narco-corridos, nada más lejos de la realidad, la grabación que se difunde es de un año, en una convivencia que tuvimos con nuestros queridos paisanos de la comunidad de Tetillas, la tambora sonaba, me gusta la música pero… no se me las canciones, las desconozco”, expresó el alcalde.