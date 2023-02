FUERTE VIDEO: un joven se resistió al robo de su auto y lo asesinaron a sangre fría en Cuautitlán Izcalli

La sensación de inseguridad que viven miles de personas en el país los ha llevado a adoptar una actitud a la defensiva, pues además el hartazgo que sienten ha sido mayor al ver que los delincuentes continuan libres, a pesar de sus delitos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el cuarto trimestre de 2022, dos de las seis ciudades con mayor percepción de inseguridad en México se localizan en el Estado de México, se trata de Naucalpan de Juárez y Ecatepec.

En este contexto, recientemente se dio a conocer un video que causó impacto en los internautas, especialmente en los habitantes del municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli. Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en que dos hombres intentaron robarle su auto a un joven identificado como César, de apenas 24 años de edad, esto ocurrió en San Martín Tepetlixpa. Los sujetos vieron a lo lejos a su víctima y se aproximaron a paso veloz para interceptarlo y perpetrar el asalto.

Los sujetos se aproximaron al joven y lo tomaron por sorpresa. | FOTO: Twitter @FernandoCruzFr7

Fue entonces cuando se puede ver que el joven abre la puerta de su vehículo y no entra de inmediato, lo que fue aprovechado por los delincuentes para cometer el robo a mano armada, pues uno de ellos se acercó y le apuntó con la pistola para cumplir su objetivo, mientras que el otro sujeto también lo amedrentaba desde otro ángulo.

El robo parece estar tomando más tiempo del que normalmente duran este tipo de hechos delictivos, y es que los sujetos no contaban con que la víctima no cedería tan fácil y justo cuando uno de ellos comienza a revisarlo para quitarle sus pertenencias, el joven aprovecha para empujarlo, momento en que el ladrón actúa rápido y lo toma también para enseguida darle un balazo a sangre fría en la frente. El joven de 24 años de edad quedó tendido sobre el pavimento, mientras que los dos delincuentes huyen a bordo del auto compacto color rojo y no se registraron personas detenidas por este hecho violento.

Un camión de pasajeros fue embestido por un tren en Cuautitlán

De nueva cuenta, en el Estado de México, pero en el municipio de Cuautitlán ocurrió un hecho que puso en riesgo la vida de varias personas. Un camión de pasajeros se detuvo muy cerca de las vías del tren, exactamente en el cruce de la Calzada de Guadalupe con las vías de ferrocarril en el centro de Cuautitlán.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el camión se encuentra detenido y algunas personas descienden de él, cuando éste fue embestido por un tren, aunque debido a su localización, el choque sólo fue en la parte trasera de la unidad, por lo que únicamente aventó a dos personas. Posteriormente llegaron paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana para atender a dos personas, una de ellas era una mujer de 71 años de edad, quien resultó con una posible fractura de tibia y peroné izquierdo.

SIGUE LEYENDO:

Conductor en estado de ebriedad vuelca su auto en Azcapotzalco

Hieren a subdirector de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli