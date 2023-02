Morena instala comité técnico evaluador para seleccionar a los 4 consejeros electorales del INE

Con la molestia de la oposición, Morena y sus aliados en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), designaron a Enrique Galván Ochoa, María Esther Azuela, Sergio López Ayllón, Araceli Mondragón, Ernesto Insunza, Andrés García Repper y Evangelina Hernández, integrantes del Comité Técnico Evaluador (CTE), quienes revisarán los perfiles para integrar las quintetas para elegir a cuatro consejeros electorales, entre ellos el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Al término de la reunión de la Jucopo, se dio la sesión de la instalación del comité, los integrantes, como Sergio López Ayllón, se comprometieron a trabajar de manera seria, institucional y objetiva en el proceso para elegir a los 4 consejeros electorales.

“Pero no votamos en contra para dejar abierta la posibilidad de construir un acuerdo como nos mandata la constitución; es de gran importancia que no se llegue a la insaculación; queremos revisar de cara a la sociedad mexicana los perfiles de las y los integrantes, no solo de los del comité, que no es lo más importante si no de las quintetas de quienes integrarán el Consejo General del INE”, explicó.

Andrés García Repper, manifestó estar en la misma sintonía que los demás integrantes, aunque tuvo que aclarar una parte de su exposición para que no se malinterpretara.

“Estamos llamados por la constitución, no es un acuerdo político coyuntural. Este comité está establecido en el artículo 41 de la Constitución y este procedimiento está reglado. Reglado, no arreglado, reglado. Nuestra vocación tiene que ser democrática, estoy seguro de que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo en muchas opiniones, pero nos une el principio de sacar adelante este proceso”, manifestó.

Maria Esther Azuela Gómez, indicó que es una gran oportunidad para ofrecer tiempo y los conocimientos en términos del derecho electoral, con el compromiso de ser transparentes y dar información en el transcurso de los días.

“Para que la ciudadanía también se vaya sintiendo parte de este proceso porque todos sabemos que el INE y las elecciones, pues las hacen la ciudadanía, y algunos hemos tenido la suerte de formar parte de estos espacios. Yo sueño, ojalá algún día me toque, presidir una casilla, con ser funcionaria electoral”, comentó

Votación por el Comité

Previamente, el coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro, indicó que el bloque de Va por México, se abstuvo en la votación para designar a los integrantes del CTE, para no obstaculizar el proceso.

“Lo vamos a hacer con mucha seriedad, lo vamos a hacer con mucha institucionalidad, lo vamos a hacer, respetando cabalmente los principios de la función electoral y esperemos que, en el término de las semanas que tenemos por delante que serán muy intensas podamos ofrecer un resultado que satisfaga a la Cámara de Diputados y a la nación entera para que tengamos una estupenda renovación del Instituto Nacional Electoral”, señaló.

En tanto, Movimiento Ciudadano, votó en contra de los integrantes del CTE.

Ignacio Mier, indicó que, con la instalación del Comité Técnico Evaluador, se abre la convocatoria para que todos los interesados en participar, se puedan inscribir, ya sea en línea o de manera presencial al acudir a la Cámara de Diputados.

Informó que se ha considerado que la Cámara de Diputados les brinde todas las facilidades, a través de la Secretaría General, para lo cual, los integrantes del CTE, contarán con un presupuesto previamente asignado.

“´Que tengan tanto con los espacios físicos, como con la posibilidad de contratar al personal técnico que les asista, y que eso permita desarrollar sus actividades. La Cámara, a través de la junta, hizo la previsión presupuestal necesaria para que se pueda dar cumplimiento a esto”, expuso.

