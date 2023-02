Marely Yamileth estudiaba el bachillerato: su cuerpo fue hallado cubierto de costales en un terreno baldío de Huehuetoca

Nuevamente el municipio mexiquense de Huehuetoca es noticia por un hecho trágico, pues el cuerpo sin vida de una adolescente, cubierto con bolsas y un costal, fue localizado en un terreno baldío del fraccionamiento Santa Teresa I. La víctima fue identificada como Marely Yamileth Cayetano Martínez, una estudiante del turno vespertino del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) Jaime Keller Torres, plantel ubicado a pocos metros, en la sección III, del lugar donde fue hallada. Aún tenía puesto su uniforme.

Fueron los vecinos del lugar los que horrorizados descubrieron que había un cuerpo en el sitio referido, por lo que de inmediato dieron aviso al C2 de Huehuetoca. Tras recibir la denuncia, fueron enviados elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil a la avenida de los Ahuehuetes, donde se ubica el predio baldío. Una vez que hicieron la revisión determinaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmar que el reporte hecho por vecinos correspondía a una adolescente sin vida, los primeros respondientes dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) , dependencia que se encargará de abrir la respectiva carpeta de investigación, así como de dar con los responsables de los hechos.

Compañeros de la joven mostraron su solidaridad en redes sociales. Foto: FB, Danae Hernández.

Solidaridad en redes sociales

Después de que trascendió la noticia de la muerte de la joven Marely Yamileth, en redes sociales sus compañeros se volcaron con muestras de solidaridad hacia la adolescente y su familia, pidieron cooperar para que se realice su funeral. También solicitaron que los asistentes vistieran de blanco, llevaran flores del mismo color así como dulces.

“Haciendo honor y despedida a la compañera, no importa que no sean apegados, que no sean amigos, pero somos una comunidad escolar y entre todos debemos apoyarnos, démosle la despedida que se merece como compañera y miembro de la institución, esperamos contar con su apoyo muchísimas gracias. Compartan la publicación para informar a los demás compañeros”, se lee en una publicación que se hizo viral.

¿Dónde está Santa Teresa?

DMGS

SIGUE LEYENDO

VIDEO | Denuncian el hallazgo del cadáver de un niño de 2 años en baldío de Huehuetoca

Estrella, una adolescente de 14 años, fue asesinada a balazos en la puerta de su casa