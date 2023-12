House of Vans, así es la experiencia en el único foro mexicano donde todos los conciertos son gratuitos

Al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la estación Mixcoac de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se ubica la denominada Casa Serralde de la familia con el mismo apellido, declarada como inmueble de valor artístico, y que a 130 años de iniciada su construcción, hace honor a su valoración con decenas de eventos completamente gratuitos para todo el público mexicano en la House Of Vans.

Este inmueble fue, por casi 20 años, el espacio que albergó un antro denominado Bulldog Café, donde se presentaban las bandas más relevantes del momento, y se alargaban las filas de entrada durante varias cuadras, llegando a tiempos de espera de entre una o dos horas, pero el deseo de fiesta rocanrolera podía contra el tiempo.

Desde hace más de una década comenzaron las funciones del House Of Vans; eran un foro itinerante que viajaba por diversos lugares de la Ciudad de México donde los dejaran armar un buen concierto, pero en el 2021 se trasladaron a la calle Rubens número 6, en la Benito Juárez. Una casona divertida, de muchos pasillos, cuartos y un diseño de arcos de herradura y arabescos, además de una historia magnífica detrás.

En el patio donde solía estar un altísimo escenario, con poco espacio para que el público maniobrara, se construyeron varias rampas para que los fanáticos del skate pudieran darle sabroso a la tabla, y son recibidos por un gigantesco mural de calaveras. Todavía queda una esquina, donde acomodan con mucha destreza bajos, guitarras, baterías y amplificadores para realizar conciertos gratuitos de bandas nacionales e internacionales.

En sus cuartos del segundo piso, se abrieron espacios para montar galerías de arte, de fotografía o dar conferencias magistrales. Sus pasillos guardan, además, una gran colección de piezas deportivas de la marca, desde tablas de surf, hasta patinetas, ropa, tenis, y figuras de colección. Hay que resaltar que solo existen tres espacios como este en todo el mundo, el primero ubicado en Londres, Inglaterra, y el más nuevo en Chicago, Estados Unidos.

"El concepto es de lo mejor, sobretodo porque tardaron como 10 años en traerlo a México, en USA lo veíamos como algo lejano y hasta que se animaron, parece que en México odiaban organizar shows (solo hubo dos en el Plaza Condesa, pero ni se relacionaba con Vans?. Aparte, traen bandas de todo género, igual que en Estados Unidos y no solo los de siempre de indie pop o de moda. Está divertido ver su oferta de expos o skate day, los talleres y que sea todo gratis. Pero creo que otro de su fuerte es que acaban temprano, máximo 11 pm por aquello del largo regreso a casa", dijo al Heraldo de México el periodista especializado en rocanrol, André Dulché.

De lunes a viernes, es normal encontrarse con algún evento cultural liderado por una emprendedora o emprendedor interesado por formar parte de una gran comunidad de futuros creadores. La fila, no tan larga como hace unos años, está repleta de jóvenes que buscan actividades que les dejen algo nuevo. Aprender a pintar, a colorear, a diseñar, a realizar artesanías, o a escribir su propio fanzine.

Y los fines de semana, generalmente, aunque no de manera exclusiva, se juntan bandas de todas partes del mundo en su escenario. Algo de rocancol, como la llegada de The Hives en fechas recientes. Pelle y compañía necesitaron de unas cuantas rolas de su repertorio para provocar el caos, para que el suelo vibrara cual movimiento telúrico, y los cuerpos se aplastaran unos con otros.

"El mejor show que he vivido ahí fue The Hives, desde la llegada a unas cuadras ya se sentía la buena vibra, mucha emoción de la pandilla y adentro. El show, aunque fue lo mismo del Corona Capital, siempre tendrá ese extra que le aporta Pelle; no hubo crowdsurfing pero si se la pasó corriendo por todos lados, subiéndose a todo lo que veía y tomándose selfies en pleno show con la gente", cuenta el también fotógrafo de conciertos, André Dulche.