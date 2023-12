¿Whisky o tequila para celebrar este año nuevo? esta es la bebida que contiene más azúcar

Eres de las personas que quieres celebrar pero te cuidas fisicamente y no quieres romper la línea, te contamos qué bebida contiene menos azúcar y menos calorías, si el tequila o el whisky, para que después no tengas ese remordimiento de que no cumpliste con la meta durante este 2023.

El tequila es el segundo alcohol más consumido por nuestro país, esto a causa de que es una bebida originaria de nuestras tierras, para ser exactos de Guadalajara, Jalisco. El whisky es considerado como otro de los licores más utilizados entre los mexicanos, esto se debe a la versatilidad que este tiene, ya que se puede beber solo o con diferentes bebidas como agua mineralizada, refrescos, jugos, etc, por mencionar algunas.

Sigue leyendo:

Descubre que bebida alcohólica te toca, según la tu fecha de nacimiento

Don Ramón: Esto cuesta la lujosa botella del tequila de Luis Miguel hecha con Swarovski

Barricadas de tequila. Foto: Cuartoscuro

La bebida del tequila, es elaborada a partir del agave, un endulzante proveniente de la planta tipo suculenta, la cual tiene diferentes tipos de procesos como: la fermentación, destilación, maduración y envasado, para finalmente ser entregado como nosotros normalmente lo conocemos.

Mientras que el whisky, es elaborado a partir de la destilación de la malta de cereales como el centeno, cebada, trigo, e incluso hasta el maíz. La elaboración de esta bebida originaria de Escocia se basa en la mezcla de agua con cebada, la cual se deja fermentar, para después añejarla por lo menos 3 años.

El whisky es un licor proveniente de Escocia e Irlanda. Foto: Freepick

¿Cuánta azúcar tiene cada uno?

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, afirmó que el whisky, por cada 100 mililitros, contiene un aproximado de 0,1 gramos de azúcar, una cantidad casi imperceptible, esta bebida ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre, también contiene sustancias anticancerígenas y antioxidantes.

Agricultor de agave Foto: CUARTOSCURO

Por otra parte, debido al proceso de elaboración que tiene la bebida mexicana, los azúcares quedan casi por completo eliminados, incluso en el proceso del tequila no se le agregan azúcares extras en ningún momento. Por otra parte, el tequila no aumenta el azúcar en la sangre, sino que, al contrario, disminuye la glucosa y produce la insulina en el cuerpo.

El whisky es uno de los licores más tomados en todo el mundo. Foto: CUARTOSCURO

Ambas bebidas poseen el mismo nivel de alcohol con un 40% en sus composiciones, así lo afirma el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos. Mientras que en el tema de las calorías el whisky y la bebida mexicana, ambas suelen contener alrededor de 97 calorías.