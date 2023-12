Cruz Roja venderá la vacuna de Pfizer contra Covid-19 más barata que en las farmacias

La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, recién llegada a nuestro país, tendrá un menor costo en el Estado de México que en las farmacias comerciales en el país, esto lo informó la Cruz Roja Mexicana, por medio de su cuenta de X (antes Twitter), esto con la finalidad de que todos los ciudadanos a puedan adquirir.

También informaron que a partir del próximo martes 26 de diciembre la delegación de la entidad mexiquense pondrá a disposición de la ciudadanía la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer a un precio menor, señalaron que no es un costo sino una cuota de recuperación para los insumos que se utilizan al aplicar el fármaco, como: jeringas, algodón, gasas y alcohol. Al día se estarán aplicando aproximadamente 100 dosis diarias, pero esto puede cambiar, todo depende del abastecimiento del laboratorio.

Sigue leyendo:

Vacuna Covid-19: lista de farmacias donde puedes adquirir el fármaco de Pfizer en México

Covid-19: ¿cuáles son los requisitos para vacunarme?

Anuncio oficial de la Cruz Roja del Estado de México. FOTO: X/@CruzRojaEM

¿Dónde podré adquirir la vacuna?

La Cruz Roja del Estado de México informó que la vacuna se podrá adquirir a a un precio más bajo en las delegaciones de Toluca, Naucalpan, Lilas, Cuautitlán México, Huixquilucan y en el Hospital Central de Polanco, en la Ciudad de México de la Cruz Roja Mexicana que en los hospitales privados y farmacias, en un horario de 09:00 y 18:00 horas.

Anuncio oficial de la Cruz Roja del Estado de México. FOTO: X/@CruzRojaEM

¿Qué tan efectiva es la vacuna de Pfizer?

Según con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer tiene una eficacia muy alta contra los síntomas graves y moderados de dicho padecimiento. Asimismo, cabe resaltar que por lo regular tiene beneficios en personas de todas las edades.

No obstante, un punto a considerar es que como otros fármacos, esta vacuna no se especializa en prevenir la transmisión del virus. Por consiguiente, es importante que no se descuiden otras medidas tales como la higiene adecuada y la revisión de un médico en caso de ser necesario.

La OMS señala que la eficacia de la vacuna es alta. FOTO: CUARTOSCURO

¿Cuál es el costo de la vacuna Pfizer en las farmacias?

Tal era la espera por llegada de esta vacuna que cientos de personas días pasados abarrotaron las farmacias para ser los primeros en adquirirla en las farmacias, la incógnita era el costo que tendría la inyección.

Precios de la vacuna COVID-19

Farmacia San Pablo: 848 pesos

Farmacias del Ahorro: 848 pesos

Farmacias Guadalajara: 999 pesos