VIDEO: víctima de los montachoques se libra de ellos con la "vuelta chicana", ¿en qué consiste?

Cada vez son más las personas que son presa de los llamados monta choques -delincuentes que provocan accidentes viales para poder extorsionar a las víctimas y despojarlos de sus pertenencias- en diferentes vialidades del país. No obstante, en días recientes se volvió viral un video filmado por un conductor, quien consiguió evadir a los criminales con una particular estrategia, la cual es denominada como "vuelta chicana".

En el clip el conductor explicó que manejaba de noche cuando apareció otro automovilista buscando problemas, con la intención de robarle su vehículo. En las imágenes se ve que los presuntos delincuentes chocan contra la parte trasera del vehículo de la víctima. De acuerdo con el hombre él se percató del percance y antes de bajar de su unidad se dio cuenta de que el criminal buscaba algo en el bolsillo de su pantalón, por lo que él dudó sobre si descender o no de su auto.

¿Qué es la "vuelta chicana"?

El hombre consiguió escapar. Foto: captura de pantalla.

Ante la duda, el conductor optó por huir: "en este momento mi instinto de supervivencia me hace buscar alternativas de escape. Por la zona decido que lo mejor es dar vuelta en "U". El que me perseguía intento hacer lo mismo, pero no pudo. El tipo que había bajado intentó cruzar la calle, pero una camioneta con un juego mecánico se lo dificultó", especificó el automovilista al explicar cómo fue que logró escapar de los delincuentes.

El hombre detalló que gracias a su pronta reacción consiguió escapar de los monta choques, sin que ellos pudieran robarle sus pertenencias. El video se hizo viral en redes sociales, donde otros internautas comenzaron a cuestionar sobre cómo hacer una "vuelta chicana", ya que es un giro peligroso, que si no se efectúa de forma correcta puede ocasionar que el vehículo caiga sobre su costado: "No me sale, jajajaja. Me habría volteado"; "Tremendo crack, que p** temple para manejar la situación"; y "que crack eres", fueron algunos de los comentarios.

Elogian a conductor por evadir a los monta choques

Dejó documentado el proceso para que otros conductores puedan hacerlo. Foto: captura de pantalla.

Otras personas incluso compararon al conductor, quien aparentemente conducía un taxi por aplicación, con corredores de Fórmula 1 como Checo Pérez, o icónicos personajes de cine como "Toreto" de la película "Rápidos y Furiosos" : "Toreto se queda corto"; "Ese video región 4 está más bueno que las 15 películas de rápido y furioso"; "Este sí se hubiera subido al podio en lugar del Checo Pérez"; y "Baby driver se queda corto al lado de este máster", escribieron los internautas.