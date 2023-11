Cómo de película: productor mexicano enfrentó a los secuestradores de su hijo y logró su libertad

El secuestro del hijo del productor Geuriel Dani comenzó cuando llevó al taller su carro Jaguar para que repararan un rayón debido al choque que horas antes había tenido su esposa. Una banda de secuestradores estaba ahí en ese momento, pues el hermano de la novia del dueño del taller era miembro de dicha organización criminal. La pesadilla arrancó unos días después, luego de haberlo vigilado en todo momento.

Cuatro personas fueron las que entraron a su casa por la noche, encañonaron a su hijo, le pidieron dinero, pero como no tenía mucho en ese momento debido a que acababa de invertir en una película que ya estaba en el cine, terminaron por llevarse al joven para obtener algunas ganancias extra. De aquel lugar salieron entre insultos, golpes y amenazas de muerte, de acuerdo con el testimonio que dio el productor al youtuber Gusgri ensu canal oficial de la plataforma.

Un crimen que le costó la tranquilidad

El siguiente paso fue atender llamadas donde le aseguraban que su hijo estaba vivo, pero le advirtieron todos los días que el joven acababa de sufrir una golpiza, lo que después aseguró que no era cierto, pues durante su estancia lo trataron bien, le ofrecían incluso alcohol y cigarros.

El hombre vivió todos el proceso en carne propia. Crédito: YouTube: Gusgri

Además, estaba junto a otros tantos secuestrados del mismo pueblo y sus alrededores, pues era una banda que sacaba de ahí sus ganancias. Aproximadamente fueron 40 secuestros los que realizaron, explicó el hombre detrás del micrófono. Entonces, la búsqueda de dinero comenzó.

Durante un momento intentó buscar ayuda del estado mayor presidencial, pues uno de sus tíos era miembro del mismo, pero poco hicieron por él, y lo descubrieron los secuestradores cuando acudió por ayuda. Además, los miembros del grupo delincuencial le advirtieron que tenían comprados a los policías municipales, y a los policías estatales. Se le cerraron las puertas, pero no las ideas, mismas que funcionaron con base en la frustración que sentía, al grado de optar él mismo por enfrentarlos, hablarles fuerte, y tratar de conseguir un trato mucho menor en dinero.

Una dura negociación con los criminales, historia de un secuestro

Primero le pidieron aproximadamente 800 mil dólares, cantidad que luego bajo a 500 mil dólares. Entre ocho y 14 millones de pesos con el tipo del cambio actual. Consiguió un millón de pesos, y luego consiguió dos millones de pesos, pero no aceptaron, y la cosas comenzaron a calentarse, por lo que puso en marcha su plan b. El primer paso fue pedir una prueba de vida, misma que le dieron después de algunas horas.

Logró ver cara a cara al secuestrador. Crédito: Archivo

Entonces les dijo: "A ver, hijo de tu p* m*, para empezar te llevaste al chamaco equivocado, es hijo de mi mujer, me estás haciendo un favor, a poco crees que voy a soltar mi patrimonio por él. Si quieres te pago esto"

El grupo lo aceptó, pero Danini puso algunas condiciones, que no lo regresaran golpeado, que lo entregaran cerca de su casa de donde lo habían sacado e inmediatamente se pactó la entrega del dinero en un callejón cercano.

Los de la banda le pidieron paquetes de 10 mil pesos. Cuando se hizo la reunión le lanzó una amenaza para espantarlo mucho más y que su hijo verdaderamente volviera a casa. Pasó un helicóptero de manera sorpresiva y le lanzó las siguientes palabras: "Fíjate bien, tengo a todos los militares y a toda la gente y te van a partir la m*. A mí regresame al chamaco, voy a dejar que te vayas, pero no me vayas a hacer p*, estás rodeado a 50 kilómetros a la redonda. Me lo entregas o te va a cargar la c*".

El rescate del menor, por fin vuelve a casa

Su hijo finalmente regresó a casa, pero luego de varias horas de estar esperando entre miedo, desesperación y frustración; al joven lo dejaron en un hotel de una carretera cercana . Llegando a su casa se reunió también con su madre, y luego con su hermano. En ese momento optó por irse a la Ciudad de México, donde vivió con su familia en Polanco, aunque no estaba tranquilo, vivió con miedo.

"Cuando vives algo así está ca*n. Por muy valiente que seas, son cosas que vives y la gente no le gusta trabajar. Creen que porque te ven bien o andas con gente famosa, consigues lana rápido", dijo.

Durante algunos meses también hubo una orden de aprehensión en su contra, pues encontraron muertos a todos los secuestradores. Los agarraron, los desmembraron y tiraron parte por parte de sus cuerpos en la carretera. Como el estado mayor presidencial tenía algunas grabaciones de las llamadas donde Danini los amenazaba, optaron rápidamente por acusarlo a él, pero huyó a Costa Rica, donde estuvo en la casa de un amigo por varios al menos cuatro meses, hasta que se llegó a una solución.