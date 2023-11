Verificación vehicular 2023: ¿quiénes verifican en diciembre en CDMX y Edomex?

Ya estamos a nada de terminar el año 2023 y cada vez quedan menos días para que las personas que deben verificar sus vehículos realicen el trámite correspondiente y puedan seguir circulando con toda tranquilidad. Pero, ¿quiénes son?, ¿qué carros de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) tienen hasta diciembre para verificarse? Te contamos.

Pero antes, es importante recordar que si no verificas tu automóvil, tendrás que pagar la multa correspondiente y no podrás salir con tu coche hasta el momento en que cumplas con este requisito. Lo más importante es que tomes en cuenta que este trámite tiene el objetivo de controlar y disminuir la contaminación que se produce con nuestros coches. Así que no se te pase.

¿Quiénes verifican en diciembre en CDMX?

Los automóviles que deberán verificarse en diciembre son aquellos que tienen el color del engomado azul. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Con base en el calendario de verificación que ha emitifdo la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México para el segundo semestre de 2023, los automóviles que deberán verificarse el mes de diciembre son aquellos que tienen el color del engomado azul y el último dígito de su placa de circulación es el 9 o el 0.

Cabe mencionar que si vives en la CDMX y necesitas verificar tu coche, no olvides que para poder hacerlo necesitas no tener adeudos de tenencia e infracciones. Asimismo, toma en cuenta que en caso de registres por primera vez tu auto en la Ciudad de México, deberás verificarlo dentro de los 180 días naturales a partir de que tengas tu tarjeta de circulación.

¿Quiénes verifican en diciembre en Edomex?

Al igual que en la Ciudad de México, los vehículos con placas del Estado de México que tienen hasta el 31 de diciembre para verificarse son los de engomado color azul y terminación 9 y 0. Si tú eres de las personas que debe hacerlo antes de terminar el año, ten mucho cuidado para que no se te pasen los días, porque en caso de que no realices el trámite tendrás que pagar una multa por hasta más de 2 mil pesos.