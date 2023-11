IMÁGENES FUERTES: motociclistas sufren accidente por pasarse la caseta sin pagar

Dos motociclistas protagonizaron un fuerte accidente, luego de que intentaron pasar una caseta sin pagar. Aparentemente, el incidente habría ocurrido en la caseta de Tlalpan, sobre la autopista México - Cuernavaca. El percance quedó documentado por las cámaras de vigilancia y posteriormente se difundieron en redes sociales, donde decenas de internautas reaccionaron a la publicación y tomaron con humor lo sucedido.

En las imágenes virales, se observa que dos motociclistas intentaron cruzar a toda velocidad por el carril de la caseta, rodeando la pluma, esto con intención de no pagar la cuota. No obstante, no se dieron cuenta de que pocos centímetros adelante se encontraba una zanja abierta, la cual estaba en reparación, por lo que terminaron cayendo de sus lujosos vehículos.

¿Qué se sabe del caso?

La grabación muestra el momento exacto en el que un motociclista cruzó la caseta sin pagar la cuota, pero al pasar su vehículo cayó a la zanja y el conductor salió volando por varios metros. Tras de él, otro motociclista se pasó la pluma sin pagar, pero corrió con la misma suerte y terminó cayendo de su unidad. Las motocicletas quedaron con fuertes daños materiales, tendidas sobre el asfalto.

De acuerdo con primeros reportes, las dos motocicletas accidentadas tenían placas del estado de Morelos y parcialmente destruidas por el fuerte impacto que sufrieron, ya que los bikers circulaban a exceso de velocidad. Por su parte, el estado de salud de los motociclistas es desconocido, pero en el video se observa que ambos chocaron contra el muro de seguridad, por lo que probablemente resultaron heridos.

Internautas hacen viral el accidente

Los hechos ganaron relevancia en redes sociales, donde decenas de usuarios comenzaron a difundir el material gráfico y tomaron con humor lo sucedido, comentando que los bikers manejaban motos de lujo y aún así trataron de ahorrarse "unos pesos" en la caseta.

"Motos carísimas y no tienen para una caseta, jaja"; "Me fascina que le vaya a la gente como lo merece"; "Lo importante es que lograron cruzar sin pagar, solo tendrán que pagar los daños de sus motos"; "Por evitarse la caseta su chiste les salió más caro"; y "todo por ahorrarse 100 pesos", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip en redes.