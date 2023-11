Un nuevo caso de bullying ha vuelto a indignar a México. Se trata de la historia de Cristian Carranza, un joven que fue rociado con gasolina y prendido en fuego por sus propios compañeros de clase. No obstante, las afectaciones no terminaron con las fuertes quemaduras que sufrió, por el contrario, tuvo que ir de hospital en hospital en busca de atención médica, según lo que relató su padre, René Carranza, al medio de noticias Foro TV.

Y es que primero, Cristian tuvo que ser trasladado a un hospital privado localizado en el municipio de Texcoco, Estado de México (Edomex). Sin embargo, se acabó la póliza del seguro y sus padres buscaron ingresarlo al Hospital de las Américas, donde les advirtieron que no había lugar. Luego de un largo trayecto, finalmente consiguieron que fuera atendido en el Hospital General Dr. Rubén Leñero ubicado en la alcaldía Miguel Hidaldo en la Ciudad de México (CDMX).

"Tengo lleno, si quieres siéntalo en la silla y ahorita vemos a ver qué hacemos, pero te vas a esperar. No pues si no vengo a que me hagas un favor, si quieres te pago el servicio, pero atiéndelo", expresó el padre del joven a Foro TV.