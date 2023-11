VIDEO: mamá de jovencita desaparecida pide ayuda desesperada: “esto no es vida, quiero que estés conmigo”

En medio de la desesperación, la madre de una joven desaparecida en el estado de Sonora, suplica por el regreso de su hija Adriana Gutiérrez Rivera, quien fue vista por última vez junto a una de sus amigas, identificada como Adriana Guadalupe López Mendoza, cuyo paradero también se desconoce desde hace más de una semana.

Ambas fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado miércoles 8 de noviembre, luego de que sus familiares les perdieron el rastro cuando salieron de Caborca rumbo a Altar, municipios ubicados en el desierto sonorense. Aunque al momento de publicar esta nota no hay cédulas de búsqueda emitidas por las autoridades, el colectivo Rastreadoras Caborca difundió dos fichas para localizar a las jóvenes.

Fichas de búsqueda compartidas por el colectivo Rastreadoras Caborca para dar con las jóvenes desaparecidas en Sonora. Fotos: Facebook, @rastreadoras.caborca

Familia pide ayuda para dar con Adriana Gutiérrez

De acuerdo con la información compartida por el colectivo, al momento de su desaparición Adriana Gutiérrez vestía pantalón de mezclilla y camiseta blanca e iba en compañía de dos amigas, una de ellas Adriana Guadalupe; en tanto, hasta el momento no se tienen reportes sobre una tercera mujer desaparecida. Para ofrecer información sobre su paradero, Rastreadoras Caborca puso a disposición el número telefónico 63 7125 6079.

A través de redes sociales, familiares y amigos piden ayuda para localizar a Adriana Gutiérrez. A través de una publicación en Facebook, el hermano de la joven, identificado como Fernando Bejarano, detalló que aunque no saben a dónde se dirigía la "chinita", como le llaman de cariño, sí saben que el pasado 8 de noviembre salió de su hogar a las 11:00 horas y que iba acompañada de una amiga.

"Lo único que queremos saber si está bien o dónde se encuentra. Si alguien sabe de ella favor de mandarme un mensaje a esta página social. Estamos muy preocupados por ella, mi madre está mala del corazón y no queremos que se ponga en estado de gravedad. Mi hermana y su amiga, que son 2 mujeres que su familia esperan con bien", se lee en la publicación, con fecha del 15 de noviembre.

"Te necesitamos, ya viene tu cumpleaños": madre suplica por aparición de su hija

Angustiada, la madre de Adriana Gutiérrez pidió ayuda para localizarla con vida. A través de un mensaje en video, la mujer comentó que vio por última vez a su hija a las 11 de la mañana del 8 de noviembre, cuando salió de su casa junto a la joven Adriana Mendoza. De acuerdo con el testimonio, la joven siempre se reportaba a través de llamadas o mensajes, sobre todo en ocasiones que no podía regresar a casa.

"Estamos su papá, sus hermanos, sus tíos, sus tías, sus primos, bien angustiados, en serio que se siente uno fatal. Estamos desesperados, por favor. Si alguien la ha mirado, o si por favor, chinita bonita, si por algún motivo no me puedes mandar un mensaje o algo, por favor, dame llegar una señal de que estás bien, mi niña", expresó la mujer, y añadió, entre lágrimas: "Esto no es vida, mi niña. Esto no es vida, chinita bonita. Yo quiero que estés conmigo". Tengo fe que con toda la misericordia de nuestro bendito padre, porque Dios es bien grande, me la va a regresar, pero también con ayuda de ustedes. Por favor, chinita bonita, te necesitamos, mi amor. No va a ser nada igual, ahí viene tu cumpleaños, ahí viene navidad".