Se roba dos niñas, lo persiguen en auto pero es capturado tras chocar en Sonora

Un accidente de auto frustro el secuestro de dos menores de edad, de 7 y 12 años, en calles del estado de Sonora. De acuerdo con medios locales, las pequeñas fueron interceptadas por un hombre, quien las forzó a subir a un vehículo y emprendió la huída; no obstante, vecinos de la zona se percataron del rapto y decidieron perseguir al sujeto, para evitar que se llevara a las niñas. Gracias a esta acción, las pequeñas pudieron regresar a su casa ilesas.

Según información de medios locales, el presunto secuestrador fue detenido al tratar de huir con las menores, ya que los vecinos ocasionaron una colisión con el carro del sujeto, quien finalmente terminó impactando su unidad y no pudo continuar con su marcha. Los testigos de lo sucedido dieron aviso a las autoridades y hasta la zona arribaron paramédicos y policías, quienes efectuaron la detención del sospechoso.

Las menores fueron rescatadas. Foto: especial.

¿Qué pasó con las menores?

En redes sociales trascendió que los hechos ocurrieron en la colonia prado bonito del municipio de Empalme Sonora. Hasta ahora, se desconoce la identidad de las víctimas y el nombre del agresor, quien quedó bajo el resguardo de las autoridades. Por su parte, las pequeñas fueron revisadas por paramédicos, quienes únicamente documentaron que las niñas presentaban lesiones leves como consecuencia del choque y crisis nerviosa.

Internautas exhortaron a las autoridades a no dejar el caso impune y que las menores reciban justicia por los momentos de terror que vivieron. "Que bueno que no logró robar a la niña, gracias a los vecinos"; "ojalá que lo dejen libre"; "pobres niñas, no puedo imaginar el miedo que debieron sentir"; y "que bueno que no lo dejaron escapar con las niñitas", fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.



Las menores no tenían heridas de gravedad. Foto: pixabay.

¿Cuántas niñas, niños y adolescentes en México son víctimas de secuestro?

De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del fuero común 2015-2023 publicadas por el SESNSP, el número de secuestros de personas de entre 0 y 17 años se redujo entre los meses de enero de 2022 y enero de 2023, pasando de seis a dos casos. No obstante, es importante recalcar que uno de cada 10 secuestros registrados en México de enero de 2015 a enero de 2023 han tenido como sus víctimas a niñas, niños y adolescentes, es decir un 10% del total de casos.

Los secuestros de niñas, niños y adolescentes en el país se han concentrado principalmente en las siguientes entidades: Estado de México (20.4%), Veracruz (12.9%) y Tabasco.