VIDEO: indigna sobrecargo por acosar a las pasajeras al grabar debajo de su falda

Indignación, es el sentimiento que provoca un caso de acoso sexual a una pasajera de un vuelo de Aeroméxico. Imágenes compartidas en redes sociales dan cuenta del momento en que un sobrecargo de la aerolínea se encuentra agachado, desliza su teléfono celular y comienza a grabar por debajo de la falda de la mujer, práctica que se conoce como "upskirting".

El caso fue denunciado el pasado martes 31 de octubre por Ximena Garmendia, directora del portal "Sobrecargo Informa", en su cuenta de X, antes Twitter. En su publicación, la también aeromoza detalló que los hechos quedaron registrados en video por su hermana, quien fue testigo de lo sucedido antes de abordar el vuelo 520, procedente de la Ciudad de México y con dirección a Cancún.

El sujeto deslizó su celular por debajo de la falda de una pasajera, Foto: Especial

¿Cómo sucedió el caso de acoso?

En el metraje de sólo un par de segundos es posible apreciar el momento en el que una pasajera ingresa al avión, mientras espera en fila a tomar su lugar. Es entonces que el sobrecargo, quien encuentra agachado, posiciona su celular discretamente por debajo de la falda de la mujer mientras disimula realizar otra actividad. Incluso, en un momento la pasajera avanza y el sobrecargo mueve su brazo para seguir grabando a la mujer, que no se percata de lo ocurrido en ningún momento.

"No saben el coraje y la indignación que esto me da. Sucedió en Aeroméxico, las mujeres debemos estar libres de ser acosadas sexualmente. El video me lo envió mi hermana, ella está tomando ese vuelo. Me dice que repitió varias veces la acción, solo que no pudo grabar antes. Me causa mucha tristeza e indignación", expresó Ximena Garmendia.

Ximena Garmendia denunció el caso de acoso en redes sociales. Foto: Especial

Aeroméxico inicia "procedimiento laboral" contra sobrecargo

Luego de que el caso de acoso tomó relevancia en la prensa nacional y en redes sociales, Aeroméxico lamentó lo sucedido y, mediante un comunicado, informó que inició un "procedimiento laboral" en contra del sobrecargo exhibido en video "en apego a su política de cero tolerancia al incumplimiento del código de conducta de la aerolínea".

"Circula en redes sociales un video donde se muestra a un sobrecargo de la compañía incurriendo en una acción inapropiada. Al respecto Aeroméxico informa que inició el procedimiento laboral correspondiente en apego a su política de cero tolerancia al incumplimiento del código de conducta de la aerolínea. En acuerdo con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), lamenta lo sucedido y reitera que no se permitirá ninguna conducta inadecuada en sus operaciones", advirtió la firma.

Aeroméxico se pronunció sobre el caso de acoso en uno de sus vuelos. Foto: Facebook, @xime.garmendia

¿Cuál es el castigo por "upskiting"?

En México, es un delito contra la intimidad sexual el grabar a otra persona sin su consentimiento y compartir o comercializar los materiales, lo que es castigado por la Ley Olimpia. Comete la falta quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos, reales o simulados, de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño”, establece la ley.

Quien cometa este delito, se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión, como detalla el Código Penal Federal; además, pueden ser acreedores a una multa de entre 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, se verá obligados a pagar entre 51 mil 870 y 103 mil 740 pesos.

