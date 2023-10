Este lunes 9 de octubre, el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana salió desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Israel a fin de repatriar a las y los mexicanos que quedaron atrapados luego de la escalada ola de violencia en el conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, hasta el momento existen una serie de criterios para llevar a cabo el traslado de las y los connacionales.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que de acuerdo con las Normas para la Ejecución de la Asistencia y Protección Consular a Personas Mexicanas en el Exterior actualizadas a julio de 2023, las primeras personas en ser repatriadas serán las niñas, niños y adolescentes, personas lesionadas, mujeres enfermas, personas indígenas y trabajadores agrícolas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.

"Para ordenar el regreso, se seguirán esos criterios, además de la proximidad que tenga la gente con la zona de conflicto, escribió la dependencia.

Pero, ¿cómo obtener protección consular si estás en Israel o Palestina?

Aunque el Gobierno de México informó que será a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección de Protección Consular, la Embajada en Israel y la Oficina de Representación en Palestina, que comunique los medios y el avance de los traslados de las y los mexicanos, es importante tomar en cuenta que si te encuentras en Palestina o Israel puedes llenar este formulario a fin de pedir protección consular:

El cuestionario compartido por las autoridades mexicanas deberá ser llenado con tu nombre completo, número de pasaporte, copia de pasaporte, estado de origen, tu correo electrónico así como tu ubicación. Mientras tanto, si lo que necesitas es localizar a una persona ya sea en Israel o Palestina, puedes comunicarte al Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas:

Desde México: 001 520 623-7874

Desde Estados Unidos: 520 623-7874

Si necesitas localizar a una persona ya sea en Israel o Palestina, puedes comunicarte al Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuál ha sido la postura de México ante el conflicto de Israel y Palestina?

Esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que la postura de México ante el conflicto entre Israel y Palestina es "la de no apoyar la guerra" y continuar con el principio de no intervención. No obstante, horas más tarde, la Embajada de Israel en México expresó su inconformidad por el discurso del primer mandatorio bajo el argumento de que esperan una condena clara del funcionario ante los hechos de violencia que están poniendo en riesgo la vida de las y los civiles.

