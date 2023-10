Giovani Gutiérrez: "Somos un gobierno de soluciones, no de dádivas"

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar rindió, ante más de 20 mil personas, su segundo Informe de Gobierno en el que, aseguró, su administración se ha dedicado en estos 24 meses a dar soluciones y no a entregar dádivas; gracias a ello, subrayó, se le ha dado un nuevo rostro a Coyoacán al haberlo sacado del abandono en el que se encontraba.

Arropado por líderes de partidos políticos nacionales y locales, legisladores, alcaldes de otras demarcaciones de la UNACDMX, representantes de organizaciones, así como del sector empresarial, Giovani Gutiérrez señaló:

“Nuestra visión de gobierno siempre ha sido a largo plazo y no pensando en un futuro inmediato. ¡Somos un gobierno de soluciones y no de dádivas! Por eso me gusta esta cita de Winston Churchill, y me identifico con ella: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.

Gracias al trabajo de todas y todos, hemos cambiado el rostro de Coyoacán, lo sacamos del abandono y seguimos imparables, sostiene Gutiérrez Aguilar

¿Cuáles son los compromisos de Giovani Gutiérrez?

Acompañado por las directoras y directores de la alcaldía, el titular de la demarcación reconoció que en este segundo año de gestión “hemos enfrentado desafíos significativos, pero también hemos logrado avances notables en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Coyoacán. Yo sé que tres años no son suficientes, y que, por el tiempo, hay momentos en que nos quedamos cortos. Por eso, estamos aprovechando al máximo nuestra oportunidad de servir a Coyoacán”.

En el estacionamiento del Estadio Azteca como foro para esta entrega de cuentas, el alcalde destacó que su gobierno ha priorizado algunos temas como; fortalecer la seguridad, la educación, la salud y el desarrollo económico. Nuestro compromiso, agregó, es con la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia social.

El político se convierte en estadista cuando piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, señala el Alcalde

“Hoy, puedo decirles con orgullo, mirándolos a los ojos, que Coyoacán tiene un nuevo rostro. Sigamos trabajando en unidad, para que los beneficios de esta labor lleguen sin distingo alguno a cada hogar, a cada colonia, fraccionamiento, unidad habitacional, barrio y pueblo. Por eso les pido que mantengamos la ruta; que sigamos apostando por el Coyoacán que merecen las futuras generaciones.

Ustedes saben que este gobierno no es de una sola persona, es un gobierno de equipo, es un gobierno de resultados, es un gobierno que sabe y debe ser imparable, siempre y cuando cuente con el apoyo de todas y todos ustedes. El proyecto tiene un solo nombre y un solo apellido y es Coyoacán Imparable, y seguimos”, dijo Gutiérrez Aguilar.

Al hacer un resumen de las acciones que su gobierno ha ejecutado en dos años, comentó que las acciones se han dividido en 5 ejes: Seguridad Ciudadana; Obras Públicas y Servicios Urbanos, Cultura, Igualdad de Oportunidades y Desarrollo Económico.

Recordó que Escudo Coyoacán, trabaja con la Marina, la Guardia Nacional y las autoridades de la CDMX, lo que ha ubicado a la demarcación en la lista del INEGI en la cual, a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), el 60% de los coyoacanenses se sienten seguros de vivir aquí. Se han emprendido acciones para el desmantelamiento de 260 chelerías ilegales con 95 dispositivos y 212 dispositivos más para seguridad de calles en pueblos, colonias, unidades y barrios.

En obras y Servicios Urbanos, Coyoacán es la única con un tráiler especializado para intervenir unidades territoriales, se han reencarpetado 550 kms, el equivalente a la distancia entre la CMDX y Guadalajara; se han repuesto y/o reparado 72 mil 500 luminarias; reparadas más de 4 mil fugas de agua y se han dejado en óptimas condiciones 379 espacios públicos de la alcaldía, entre los que se encuentran: 11 casas de cultura, 11 bibliotecas, 12 deportivos, 8 albercas, 3 gimnasios y 5 casas del adulto mayor; a este sector se le han otorgado más de mil 800 apoyos con sillas de ruedas, andaderas y bastones que les permiten mejorar su calidad de vida.

En Cultura se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO); se han hecho 28 conciertos de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, 10 de ellos en colonias, unidades o barrios; 10 mil adultos mayores han participado en los danzones de la Alameda del Sur y se han impartido más de 500 talleres en 9 casas o espacios culturales, además de exposiciones y el performance de Frida Kahlo en el Jardín Hidalgo.

Al recordar que Coyoacán es la única alcaldía con 6 directoras generales y dos directores, ratificó su compromiso con las mujeres a quienes se les han brindado dos mil 500 mastografías gratuitas; ferias del empleo sólo para ellas con la participación de mil 500; y se han reabierto 20 estancias infantiles para dejar a sus hijos mientras ellas trabajan. Se puso en marcha la Casa Ifigenia Martínez, espacio contra la violencia y se han entregado para sus hijos, más de 41 mil paquetes de útiles escolares con mochilas.

En materia económica se han llevado a cabo seis ferias del empleo, se han intervenido 23 mercados, y se les ha dado certeza jurídica a 240 locatarios con sus cédulas de empadronamiento, aunado a que se han firmado 11 convenios de colaboración; “en mi pueden ver un aliado para generar condiciones de inversión, para que se generen empleos y con estricto apego a la ley”, dijo.

Al concluir su mensaje, el alcalde señaló que esta es una muestra de las acciones emprendidas, pero éstas no hubieran sido posibles sin la participación de la ciudadanía, porque le han apostado a que Coyoacán puede ser mejor.

“Sabemos y reconocemos que queda mucho por hacer, y estamos comprometidos en mantener el trabajo incansable para construir un Coyoacán más seguro, más inclusivo y más próspero. ¡Que viva Coyoacán!”.

