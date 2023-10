Giovani Gutiérrez rinde su segundo informe de gobierno: "Coyoacán es una de las 5 alcaldías más seguras de CDMX"

Frente a 30 mil de vecinos, vecinas y autoridades correspondientes, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, presentó su segundo informe de gobierno. Durante el evento realizado en la explanada del Estadio Azteca, dijo que son cinco los ejes fundamentales que se han desarrollado durante estos dos años, entre ellos, la seguridad ciudadana, las obras públicas y los servicios, la cultura, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico.

“Gracias a nuestra política de seguridad humana, escudo Coyoacán, el trabajo en conjunto con el Gobierno de la Ciudad y la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina estamos dentro de las cinco alcaldías más seguras de la Ciudad de México y dentro de las 20 alcaldías más de nuestra República Mexicana”, recalcó.

Ante los habitantes de las diferentes colonias, Gutiérrez aseguró que el 60 por ciento de los coyoacanenses se sienten más seguros de vivir en dicha alcaldía, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Antes de comenzar el segundo informe del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, el grupo Merenglass ameniza con su música. Foto: Fernanda García

“Desde el primer minuto de este exitoso gobierno, contratamos el 50 por ciento más de policías y trajimos 85 patrullas más, con la distribución de 45 cuadrantes en la alcaldía, disminuimos la violencia, las niñas de 16 años pueden salir y ya nos les roban el celular”, explicó.

El alcalde destacó que Coyoacán es la primera alcaldía en implementar operativos contra chelerías ilegales, además de que han retirado 260 negocios que venden alcohol de manera ilegal, “hemos destruido cuatro toneladas de bebidas embriagantes”. Añadió que es la alcaldía que más coches en chatarrización retira, sumando un total de 615 vehículos que son focos rojos para la ciudadanía, “déjenme presumirles que somos punta de lanza en retirar cable en desuso en la calle, junto llevamos más de 34 toneladas retiradas y lo vamos a seguir haciendo”, subrayó.

Coyoacán fue la primera alcaldía en retirar chelerías ilegales. Foto: Fernanda García

Giovani Gutiérrez reconoció que la administración anterior tenía la alcaldía en el abandono, su representante no escuchada a los visitantes y el mismo no salía a la calle, “él no sabía cuántas luminarias había, no conocía los culhuacanes, los pedregales ni el centro del Coyoacán”.

Finalmente, destacó algunas de las acciones que se ven reflejadas en la calle, entre ellas, la repavimentación de sus calles, la instalación de nuevas luminarias, la plantación de nuevos árboles y el tapado de las fugas de agua y los socavones.

Entre los invitados estuvieron el senador Miguel Ángel Mancera, la senadora Beatriz Paredes, además de los alcaldes de las distintas alcaldías de la capital, como Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón; Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez; Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, y Alfa González, alcaldesa de Tlalpan.

