AMLO: "Ya no hay marcha atrás, los corruptos no van a regresar"

Uxmal, Yucatán.- El presidente López Obrador consideró que ya no hay marcha atrás en los cambios logrados en el pueblo y en el país, por lo que los corruptos ya no van a regresar al gobierno. En el evento "La profundidad histórica y cultural de la gran nación maya" realizado en la zona arqueológica de Uxmal, el mandatario federal dijo que el cambio de mentalidad en el pueblo de México es irreversible.

"Miren, ya hay cosas que son irreversibles, que ya no tienen marcha atrás. Esto ya se echó a andar no se va a detener, no van a poder detenerlo, porque ya la gente ha tomado conciencia. Yo siempre hablo que lo más importante es el cambio de mentalidad en el pueblo y eso es lo que está sucediendo nuestro país. Imagínense que regresen los corruptos, ¿ustedes creen que eso pueda pasar? Claro que no, quien va a querer eso, nadie", afirmó.

López Obrador aseguró que la construcción del Tren Maya y otras obras han traído inversión, que los indicadores revelan que se creció en el sur que en el norte. "En el primer trimestre de este año el norte creció 2 por ciento, el sureste 6 por ciento. Nunca se había visto eso. Entonces el tren nos va a ayudar para activar la economía para que haya empleo, para que haya bienestar", indicó.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila agradeció al presidente López Obrador la inversión para desarrollar un Nuevo Uxmal y el Tren Maya.

"Estamos muy agradecidos porque estamos totalmente convencidos de que un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y la Riviera Maya. Sin duda es un proyecto que en Yucatán va a generar desarrollo económico empleo y prosperidad (...) esto nos ayuda, no solamente a atraer más turistas y mejorar nuestra economía, sobre todo a conservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra identidad, que nos hace ser tan orgullosamente yucatecos y mexicanos", indicó.

El Tren Maya permitirá llevar a los turistas que visitan Cancún y la Riviera Maya

FOTO: Paris Alejandro Salazar

La restauradora Mariela Carrillo Díaz solicitó al presidente López Obrador mantener la inversión para el rescate y conservación de zonas arqueológicas en el sureste del país, para que estas no terminen con las obras del Tren Maya.

"Quedan muchos otros sitios y elementos por conservar, ya que el cuidado del patrimonio cultural es cuestión de todos los días, por ello, la inversión realizada solo será fructífera si viene acompañada de programas de conservación anuales, como la ejecución de planes de manejo y contingencia", explicó.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO supervisa 156 kilómetros de recorrido del Tren Maya

AMLO presume que Blinken y la delegación de EU "están muy satisfechos" con el informe sobre narcotráfico

Cortocircuito interrumpe el acto de AMLO en Uxmal