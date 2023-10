AMLO presume que Blinken y la delegación de EU "están muy satisfechos" con el informe sobre narcotráfico

El presidente López Obrador aseguró que, durante el Diálogo de Alto Nivel México-Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken y la delegación “quedaron muy satisfechos” y “sorprendidos” con el informe sobre droga decomisada. En la conferencia de prensa en Cancún, el mandatario federal dijo que se presentaron los resultados del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en el combate al narcotráfico, aseguramiento de precursores químicos, destrucción de laboratorios clandestinos y el volumen droga asegurada.

“Quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, por las detenciones, por la confiscación de armas. Esto lo expresó el mismo secretario Blinken"

López Obrador dijo que en el encuentro Antony Blinken, le señaló que Estados Unidos no tenía duda del trabajo que está haciendo el gobierno mexicano para combatir el fentanilo. “Llegó a decir Blinken que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanilo”, aseveró.

AMLO informó que Estados Unidos estaba contento con el esfuerzo de México por combatir el tráfico de fentanilo

FOTO: Archivo

AMLO: "Yo creo que no se van a construir los 36 km de muro"

El propio presidente de la República reveló que en el Diálogo de Alto Nivel México-Estados Unidos, el secretario de estado Anthony Blinken le aseguró que la administración Joe Biden no quiere construir el muro en la frontera entre ambos países.

"El presidente Biden, hasta ahora es el único presidente de Estados Unidos que no ha construido muros y ellos aclararon que esto de construir 36 kilómetros es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición que está exigiendo que construyan estos 36 kilómetros de muro, yo creo que no se van a construir, entre otras cosas porque así suele pasar en otros países y en México. También en Palacio Nacional las cosas caminan despacio, entonces no se van a construir los 36 kilómetros. Y ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron", afirmó.

Durante la conferencia de prensa en Cancún, el mandatario federal señaló que la construcción del muro es una medida publicitaria entre los políticos estadounidenses.

"Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada, es una medida más que nada publicitaria, porque estamos hablando de 3 mil 180 kilómetros de frontera y empezaron a hacer el muro desde hace 40 años y apenas llevan como mil 200 kilómetros. ¿Cuándo van a terminar? es pura publicidad, cada presidente de Estados Unidos con todo respeto, sea republicano o demócrata hace su tramo para congraciarse con los estadounidenses", indicó.

AMLO confía en que Biden no siga con los trabajos del muro fronterizo

FOTO: Presidencia

Por Paris Alejandro Salazar/Enviado e Iván Evair Saldaña

