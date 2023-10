Claudia Sheinbaum respalda la propuesta de AMLO para salvar una zona natural en Playa del Carmen

Después de la mañanera de hoy, la doctora Claudia Sheinbaum compartió mediante su cuenta de "X" el siguiente tweet:

En dicha publicación la representante de Morena, mostró su apoyo a la iniciativa planteada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, la cual tiene como propósito recuperar el territorio devastado por la empresa Sac-Tun, debido a la explotación de piedra caliza.

El plan del mandatario consiste en comprar los predios de dicha compañía que se localizan en Playa del Carmen con la intención de construir un centro de recreativo en dicho lugar. De igual manera se plantea convertir el resto de terreno en un área natural protegida.

AMLO busca recuperar el territorio

Foto: Archivo

La propuesta económica para adquirir las hectáreas que tiene la empresa ya fue presentada por López Obrador, la cual cotiza el área entre 6 mil y 8 mil millones de pesos, sin embargo Sac-Tun no está de acuerdo con la venta.

¿Se le dará continuidad al caso?

El mandato de Andrés Manuel está por terminar y la compañía está consciente de ello, pues esperan que con el cambio de administración el tema quede en el olvido, sin embargo el Presidente se pronuncio al respecto:

"No ha habido respuesta, seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a poder seguir explotando el banco, yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisión completamente legal" refirió.

Sigue leyendo:

Ya hay fecha para la inauguración del Tren Maya

Claudia Sheinbaum se reúne con militantes morenistas en el Estado de México