Se incendia unidad del Metrobús en estación UPIICSA de la CDMX

Una unidad del Metrobús se incendió en la estación UPIICSA de la Línea 2, ubicada en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. En el lugar ya se encuentra personal del Heroico Cuerpo de Bomberos para combatir las llamas. Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 5 de septiembre en las inmediaciones de la unidad académica perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y en imágenes difundidas a través de redes sociales fue posible apreciar la intensidad de la deflagración, por la que incluso se reportó una fuerte explosión, presuntamente de un tanque de gas que se encontraba cerca de la zona.

No hay pérdidas humanas, confirman servicios de emergencia

El director general del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, precisó que no hay personas heridas. En entrevista con Foro TV, indicó que fueron retirados tanques de gas de puestos ambulantes ubicados en las inmediaciones de la estación siniestrada, para evitar que se propague a otras instalaciones. “Ya no hay menor riesgo hasta el momento. Lo que sigue es tener bastante cuidado con cada uno de los tanques, porque tienen fugas la mayoría. No hay necesidad de tomar otra medida. La prioridad es enfriar", comentó.

Por su parte, el director general Táctico Operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIPR), Humberto González Arroyo, confirmó que “no hay pérdida de vidas humanas”, aunque informó que fueron evacuadas alrededor de 150 personas, entre ellas vecinos de inmuebles aledaños. Indicó que fueron recuperados 50 tanques de gas, algunos con carga de fuego, por lo que la zona quedó delimitada.

Falla mecánica provocó el incendio: Metrobús

Poco después del incidente, el Metrobús informó que el incendió de la unidad articulada se debió a una "falla mecánica". Mediante una tarjeta informativa, el medio de transporte señaló que el vehículo se encontraba vacío al momento del incidente; además, apuntó que al lugar arribó la aseguradora de la empresa concesionaria, a la que solicitará el reporte correspondiente para conocer las causas del inendio "y actuar en consecuencia".

En su comunicado, el organismo detalló que los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, cuando el operador de la unidad notificó una falla al Centro de Control de Metrobús, por lo que detuvo su marcha al llegar a la estación UPIICSA para bajar de la unidad y revisarla. "De manera inmediata, el personal dio inicio al protocolo contra incendios, activando los extintores", abundó. Por su parte, la directora general del Metrobús, Rosario Castro, informó que la situación fue controlada de manera inmediata y confirmó que no se tienen reportes de personas lesionadas.

"Esta tarde se sofocó el incendio de una unidad vacía de L2 que presentó una falla mecánica por lo que iba camino a su patio de encierro para revisión. Se logró controlar la situación en la estación UPIICSA. Ninguna persona resultó lesionada en este incidente", explicó Rosario Castro a través de una publicación en su cuenta de X —antes Twitter.

