¡Ya no hay temor a Dios! Advierten sobre curas "piratas" en San Luís Potosí: piden dinero a domicilio y se lo quedan

La Arquidiócesis de San Luis Potosí reconoció que han existido curas y seminaristas "piratas" que lucran con la fe e incluso han asaltado casas, por lo que llamó a la feligresía potosina a exigir la “charola celestial” antes de contratar algún servicio religioso o dar algún donativo.

¿Qué es la "charola celestial"?

El portavoz de la Iglesia Católica potosina, Tomás Cruz Perales, dijo que todos los sacerdotes cuentan con una licencia ministerial que es una carta de identidad, “como una cédula profesional en donde la gente puede pedir esa identificación como sacerdote y en este caso viene la certeza de esta persona está encadenada a una Diócesis”, apuntó.

Tomás Cruz Perales explicó que hay una forma de identificar al personal eclesiástico

La presencia de curas "piratas" en SLP

“Ahorita no tenemos denuncias, ha habido en otro momento, ahorita ya no, incluso ha habido hasta jóvenes que se han hecho pasar como seminaristas e ir tocando las puertas para que les den dinero para su formación, pero de antemano le decimos a la feligresía que no hay sacerdotes pidiendo puerta por puerta, no hay sacerdotes ofreciendo sacramentos en las casas”, expresó el vocero de la Iglesia Católica potosina, Tomás Cruz Perales

Sostuvo que cada sacerdote que está en su parroquia se organiza con los feligreses para ir a celebrar a los sectores en común acuerdo, pero advirtió que no hay un seminarista que sea enviado por el Seminario o por la Diócesis para pedir dinero.

Cruz Perales reveló que incluso han detectado situaciones lamentables donde estos curas y seminaristas piratas han logrado con engaños ingresar a viviendas donde habitan personas adultas mayores y los han desvalijado, "no tienen que abrir la puerta de su casa a nadie en nombre de Dios, para eso están los templos, lugares donde pueden pedir al sacerdote que vaya a visitar a sus enfermos o a sus ancianitos”, indicó.

