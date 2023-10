Gobierno CDMX: Reducen 34% número de muertes violentas de mujeres de 2020 a 2023

Mediante sus redes sociales, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, destacó la reducción del número de muertes violentas de las mujeres del 34% de enero a octubre del 2023, en comparación con los índices de dos años anteriores, lapso en el que estuvo presente la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y en el que se impulsó una estrategia integral para proteger a las mujeres.

"Seguimos trabajando por una vida libre de violencia para todas las niñas y mujeres de la Ciudad de México. Por ello, comparado con el mismo periodo de 2020, entre enero y octubre de 2023, hemos reducido en un 34% el número de muertes violentas de mujeres en la capital. Lo anterior, como resultado de una estrategia de cero impunidad y acceso a la justicia. #NoEstásSola", señalaron las autoridades.

Claudia Sheinbaum, actual Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, impulsó diferentes estrategias para salvaguardar la integridad y darles mayor seguridad a las mujeres cuando fue jefa de Gobierno de la capital, como los Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura; el servicio de Abogadas de las Mujeres en los Ministerios Públicos, la Línea SOS Mujeres *765, entre otras acciones.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Durante su estancia en la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum puso en marcha modificaciones a ley, siendo la más importante aquella en la que ;se especifica que si una mujer sufre de violencia por parte de sus pareja, "el agresor sale de casa", sin importar quién sea el propietario de la casa o rentada por ambos, de tal manera, que todo el proceso de demanda sea seguro para la mujer.

Asimismo, la ex mandataria capitalina emitió la declaratoria de "Alerta por Violencia contra las Mujeres" en 2019, con el objetivo de implementar acciones de emergencia para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así como visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia contra la violencia de género, siendo esenciales los programas anteriormente mencionados.

En la CDMX se han implementado diversos senderos seguros. Foto: Archivo.

"Es una política integral de prevención, de atención, de concientización, no solamente a las mujeres sino a los hombres también; de cambio cultural, pero de mucho apoyo. Que una mujer que se sienta violentada por cualquier tipo de violencia, pueda acercarse a la autoridad y pueda tener el apoyo. Y al mismo tiempo, la cero impunidad, que cualquier delito que se cometa se sepa que no quedarán libres, que no quedará impune", destacaba la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.