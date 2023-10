"Otis" destruyó lo poco que quedaba del Acapulco tradicional

El miedo, el olor a muerte y la desesperación se respira en el aire. A 96 horas del impacto de "Otis" en el puerto de Acapulco, aún hay zonas de la ciudad donde la ayuda sigue sin llegar. Entre la noche del miércoles y mañana del jueves, en la zona tradicional de Caleta y Caletilla han localizado catorce cuerpos, seis de ellos en el fraccionamiento Las Playas.

La cifra es aún incierta y sube conforme pasan las horas. Hombres y mujeres escarban debajo de los árboles. Renata arrastra dentro de una caja de plástico el cuerpo de su esposo. “En la calle flamingos, además de Caleta y Caletilla andan buscando debajo de una casa. Pasó igual que en el Tin Tan (estatua del famoso personaje), sabemos que hay más muertos porque ya apesta”, narró la damnificada de la avenida Adolfo López Mateos.

Lo poco que quedaba del Acapulco tradicional fue reducido a escombros. En esta zona, los alimentos escasearon desde la mañana del miércoles. “Nos salvamos de milagro. Haga de cuenta que metieron a Acapulco en una licuadora”, lamentó Ranferi Vázquez.

El hombre ha caminado durante cinco horas, desde la Central de Abastos, en la colonia vacacional, en la entrada del puerto hasta Caleta. “Vengo buscando comida, se me hinchó la cara de tanto sol, ¿para qué?, no encontré nada. Aquí no hay nada”, esbozó entre el llanto.

La atención al municipio llegó desde el miércoles, pero se ha concentrado en el área Diamante. “Queremos agua, queremos comida”, gritan familias enteras que se forman frente al zócalo, en espera de una botella de agua, de una tienda que aún falta por vaciar.

Las familias buscan comida y agua en donde se pueda

FOTO: Karla Benítez

El sol y la luna es la única energía en este lugar. Los servicios de telefonía y luz eléctrica se mantienen suspendidos. Según la Comisión Federal de Electricidad, “esta zona es la más afectada y llevaría más de un mes restablecer el suministro”.

La única vigilancia ocurre desde las alturas. Una avioneta del Ejército Mexicano y un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevuelan el lugar, cada siete horas. Hasta la noche del viernes, la falta de vigilancia y ayuda en este punto ha favorecido a que hombres armados ingresen a las viviendas a saquear víveres.

Las primeras diez patrullas con equipo especializado en rescate de la Ciudad y el Estado de México entraron a este lugar a las 9:20 am del sábado. “Desconocíamos la magnitud del daño”, dijo uno de los rescatistas, mientras documentaba gráficamente los edificios colapsados.

