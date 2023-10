AMLO: “Quien va al relevo, será mejor que el actual presidente de México”

Al cerrar este viernes su gira por el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quien llegue como su relevo será “mejor” que él en el gobierno, por lo que se dijo contento y sin ninguna preocupación sobre el futuro del país.

En Atizapán de Zaragoza, donde inauguró simbólicamente la planta potabilizadora “Madín II” para atender la demanda en el Valle de México, el tabasqueño dijo que le quedan once meses de gobierno para que entregue la banda presidencial, lo que provocó gritos de simpatizantes que le pedían “reelección”.

El mandatario respondió que “no” a sus seguidores, y sin decir nombres recordó que él ya entregó el bastón de mando, a Claudia Sheinbaum, quien se perfila a ser la candidata presidencia de Morena para el 2024.

“No, ya entregué el bastón de mando y me falta entregar, pero faltan once meses, falta muchísimo tiempo. Además, yo soy maderista, yo creo en el lema del sufragio efectivo no reelección, no hay que olvidar eso y no hay que convertirnos ni en líder moral ni en hombre fuerte ni en caudillo ni en mucho menos en cacique, no hay que tenerle tanto apego ni al poder ni al dinero”, dijo en el Deportivo de Atizapán.

Hablando en plural para referirse a él mismo por su labor como presidente, dijo que “ya nos tocó contribuir, ayudar”, y ahora está cerrando su ciclo, pero está “contento porque sé que va a continuar la transformación en nuestro país, estoy contengo, no tengo ninguna preocupación”.

“Si yo estuviese pensando en que quien va al relevo en el país no va a tener convicciones, principios, no va a ser una gente honesta a lo mejor estaría yo algo preocupado, pero no, no, no, no va a ser mejor que el actual presidente de México”, dijo.

López Obrador realizó este viernes, después de su mañanera en Palacio Nacional, una gira por el Estado de México de tres eventos sobre “Programas para el Bienestar”. Estuvo en Los Reyes la Paz, en Nezahualcóyotl y cerró en Atizapán de Zaragoza.

Estuvo acompañado por la gobernadora del Estado, Delfina Gómez Álvarez, y por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

La planta potabilizadora “Mandín II” se inauguró de manera simbólica desde el Deportivo de Atizapán, pues la potabilizadora cuya construcción comenzó en el 2021 se encuentra en la Presa Madín.

En un video que se proyectó en el evento de López Obrador, la Conagua explicó que la potabilizadora permitirá aumentar el uso de agua de la Presa Madín.

“Permitirá incrementar en 500 litros por segundo el abasto de agua durante los meses de abril a octubre en beneficio de 155 mil habitantes”, resaltó.

Revela que la megafarmacia estará en Huehuetoca

Desde Atizapán de Zaragoza, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que será en el Estado de México, y no es la Ciudad de México, en donde edificará la “megafarmacia” del gobierno federal, la cual aseguró que será “la más grande del mundo”.

El mandatario federal precisó que la megafarmacia estará en el municipio de Huehuetoca, a unos 65 kilómetros del centro de la Ciudad de México.

“Vamos a tener en Huehuetoca la farmacia más grande del mundo, donde se van a tener todos los medicamentos que se requiere porque si en Oaxaca, o en Chihuahua o en Yucatán hay un enfermo que requiere un medicamento y no lo tienen, en 24 horas desde aquí les va a llegar el medicamento. No va a faltar un sólo medicamento y todo va a ser gratuito, atención médica y medicamentos gratuitos porque la educación y la salud no son un privilegio, son un derecho de nuestro pueblo”, dijo.

El pasado 22 de septiembre, López Obrador dijo que la megafarmacia estaría en la Ciudad de México y sería construida en almacenes de 10 mil metros cuadrados.

El tabasqueño también reiteró también su compromiso de tener listo consolidado en marzo del 2024 el sistema IMSS-Bienestar, el cual reconoció que le ha costado mucho levantarlo por la corrupción que encontró al llegar al gobierno.

Sin embargo, dijo que pese a campañas “negras” de sus adversarios al final le han hecho “lo que el viento a Juárez” a su gobierno, y en marzo estará listo el nuevo sistema que garantizará que en los centros de salud, en hospitales, haya médicos generales y especialistas, así como medicamentos suficientes.

“Ya termino también diciéndoles que lo mismo para la salud con el programa IMSS-Bienestar. Nos ha costado bastante echarlo a andar porque también había una gran corrupción, se robaban hasta el dinero de las medicinas y pusimos orden, se nos lanzaron con todo, campañas en contra, pero nos hicieron lo que el viento a Juárez”, dijo.

