"Le pido a mi Dios que no me suelte de su mano", dice sobreviviente del derrumbe de la iglesia en Tamaulipas

La señora Paula Sánchez Reyes, lamentó que la Diócesis de Tampico y la administración de la Parroquia "Santa Cruz", se hayan olvidado de ella y más lesionados tras el derrumbe del templo la tarde del pasado 1 de octubre; es la segunda víctima que denuncia la falta de apoyo.

Postrada en una cama debido a las lesiones en cervicales, columna y la fractura de una pierna, explicó que ha sido atendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el gobierno local de Madero, sin embargo, por parte de autoridades religiosas no ha recibido ni siquiera una llamada o visita a su casa.

Ella y su familia se encuentran analizando la posibilidad de interponer la denuncia

Créditos: Carlos Juárez

La residente de la colonia Sahop de Ciudad Madero, dio a conocer que afortunadamente se encuentra viva, pero las lesiones que presenta la mantienen tirada en cama.

En la cabecera de su cama una imagen de la Virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo, a quienes les han pedido ayudarla para poder salir adelante, pero sobre todo recuperarse del todo, pues teme no quedar bien.

"Le pido a mi Dios que no me suelte de su mano, me va ayudar y apoyar y hará que yo quede bien, es lo que le pido a Dios, estoy acostumbrada a salir adelante, con que camine y me mueva, con eso voy a estar satisfecha".