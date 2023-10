Pablo Vázquez Camacho: “Tenemos todos los indicadores de seguridad en la dirección correcta en la CDMX”

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), dijo a Javier Solórzano para El Referente que lleva poco más de 15 años en temas de seguridad, en temas de prevención del delito enfocado en la parte social, en trabajos contra el lavado de dinero, de inteligencia y ha estado en el cargo como subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, puesto que le otorgó el hoy jefe de Gobierno, Martí Batres.

“Tenía a mi cargo distintos programas sociales que despliega y coordina la Secretaría”, señaló.

La gente confía más en la policía capitalina Foto: Especial

Explicó que, junto a programas que tienen que ver con la generación de inteligencia social y programas operativos como “Conduce sin alcohol”, al igual que la coordinación de la policía turística y policía escolar, junto con muchas áreas que complementaban la labor que realiza la policía preventiva, las áreas de inteligencia, la policía de tránsito, puesto en la que estuvo por cinco años y ahora se encuentra encabezando dichos esfuerzos.

La CDMX tiene retos por vencer

El titular de la SSCCDMX aseguró que la capital del país está pasando por un buen momento, esto al informar en el Congreso capitalino el estatus de la seguridad en la CDMX. Aseguró además que, existen retos por sortear y afirmó que, en términos generales, se tiene una ciudad que en todos los indicadores apuntan en la dirección correcta.

“Tenemos una disminución muy significativa en los delitos de alto impacto; casi el 60 por ciento”, destacó.

Respecto al indicador de los homicidios dolosos, se tuvo una disminución significativa del 46 por ciento. En cuanto a la victimización que se mide a través de encuestas, la gente contesta sin la intermediación de alguna autoridad y ha revelado que tiene una reducción del 45 por ciento.

“La gente confía más en sus instituciones encargadas de seguridad, pero también en la policía”, señaló y explicó que en los últimos cuatro años ha habido un incremento importante en la confianza en la policía de la Ciudad de México.

Pablo Vázquez fue elegido por Martí Batres Foto: Especial

En el ámbito de percepción de inseguridad, el cual pasó de nueve de cada 10 personas manifestaron sentirse inseguridad, ahora seis de 10 manifiestan sentirse inseguras, tema que se tiene que profundizar, pero en términos generales todo apunta a buenas cifras, lo que no quiere decir que no haya experiencias desagradables, que generen temor y habrá situaciones que no siempre se podrán prevenir; sin embargo, lo que se puede garantizar es que no quede en la impunidad.

