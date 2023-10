Patricia Dávila: "La UNAM necesita a alguien preparado y que conozca la universidad"

La mañana de este jueves, la Junta de Gobierno de la UNAM dio a conocer la lista de académicos e investigadores que participarán en la recta final del proceso para elegir al próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. De las 17 personas que habían mostrado su interés por suceder a Enrique Graue Wiechers, son diez los que siguen en carrera y pueden ocupar el cargo más importante de la máxima casa de estudios en México.

¿Quiénes son los finalistas en la sucesión de la UNAM?

En la lista de finalistas se encuentran tres mujeres y siete hombres, luego de que se revisaran los perfiles, la trayectoria, los logros profesionales y la experiencia académico administrativa de las y los aspirantes y se determinara reducir la lista a diez candidatos. Se trata de:

1.- Laura Susana Acosta Torres

2.- Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro

3.- Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria

4.- Raúl Juan Contreras Bustamante

5.- Patricia Dolores Dávila Aranda

6.- Germán Enrique Fajardo Dolci

7.- William Henry Lee Alardín

8.- Leonardo Lomelí Vanegas

9.- Imanol Ordorika Sacristán

10.- Guadalupe Valencia García

En entrevista con Javier Alatorre y Miguel Aquino para El Heraldo Media Group, Patricia Dávila habló sobre su intención de ser la primera rectora en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. "Yo siempre he dicho que es tiempo de una mujer, o de un hombre, pero que estén preparados, que conozcan la universidad y la relación que debe tener con diferentes entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras".

Sobre el proceso de selección, explicó que el primer punto es que la Junta de Gobierno de la UNAM es quien designará al sucesor del rector. La junta está compuesta por 15 eminentes personas, electas por el Consejo Universitario de la UNAM. "Es una democracia indirecta, porque la junta ha tenido la oportunidad de hacer encuestas, investigación y búsqueda con todos los elementos que forman el universo universitario, para conocer lo que piensan de los aspirantes".

Recordó que es un proceso en el que se habla mucho con la comunidad universitaria. Después de esto, el segundo paso es que se realiza una serie de entrevistas con TV UNAM y Radio UNAM, además de una entrevista con la Junta de Gobierno, para conocer a fondo a cada aspirante y que la comunidad universitaria los conozca más.

Después de eso, dijo que el 23 de octubre, la Junta de Gobierno empieza a estudiar a los 10 aspirantes. Y tras el análisis, se toma algunos días para definir su veredicto. "Será probablemente los primeros días de noviembre cuando se anuncie al sucesor de la rectoría universitaria", explicó.

"Yo acataré cualquier determinación que tome la Junta de Gobierno, sin importar cual sea"

Sobre el tema del desarrollo científico y la realidad que se ha vivido en los años recientes en México, aseguró que la Universidad Nacional Autónoma de México no puede perder su esencia, que es la instrucción científica y académica. "Escuchamos siempre, muy atentos, las diferentes voces y las diferentes formas de pensar (...) La universidad no es una empresa, no es una industria y nuestra principal función es la docencia y a difusión de la cultura. En una entidad que se encuentra entre las 100 mejores del planeta, no se puede perder la obligación de tener investigación y personal académico de alta calidad", abundó.

"Al final, si la UNAM deja de apuntalar sus tres funciones sustanciales, se desfiguraría por completo. Pero eso no va a pasar"

¿Quién es Patricia Dávila?

Patricia Dolores Dávila Aranda es investigadora y secretaria de Desarrollo de Institucional de la UNAM, en la administración de Enrique Graue. Además, fue desde marzo de 2020 y hasta septiembre del 2021, coordinadora general de Estudios de Posgrado de la institución educativa. También es iInvestigadora Titular C de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Dávila Aranda es licenciada en Biología, por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y maestra por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además, estudió el doctorado en la Universidad Estatal de Iowa. Fue directora de la FES Iztacala en dos periodos, de 2012 a 2016 y de 2016 a 2020.

Además, ha sido reconocida con premios como el primer lugar del premio en botánica “Efraín Hernández Xolocotzi”, en 1990; la presea “Luz María Villarreal de Puga”, en el 2000; el reconocimiento “Juana Ramírez de Asbaje”, en el 2003; el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2007, en el área de Ciencias Naturales y Exactas, además del reconocimiento al Mérito Académico otorgado por la FESI.

